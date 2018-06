Televizní kuchařka Nigella zhubla za osm měsíců o tři velikosti

Lawsonová ještě na začátku roku měla velikost 46 a už teď se může pochlubit štíhlejší postavou velikosti 40. Kuchařka prý držela dietu trenéra Jamese Dugana, kterou mají v oblibě také modelky Elle MacPhersonová a Rosie Huntington-Whiteley.

Dieta povoluje jíst ryby, libovou drůbež, zeleninu, výživové doplňky a dietní nápoje.

Lawsonová přitom vždy tvrdila, že diety nedrží a její váha jde nahoru a dolů v závislosti od pracovní vytíženosti.

Kuchařka ve svých pořadech, kterým sama říká gastroporno, vždy hlásala, že másla není nikdy dost. Na obálku časopisu Stylist se nedávno nechala vyfotit s obličejem pokrytým soleným karamelem, který považuje v současnosti za svou největší lásku.

Nigella Lawsonová na obálce magazínu Stylist

"Kdybych byla v kresleném filmu, mé oči by se vyboulily, z hlavy by mi začaly vyzařovat hvězdičky a já bych si jako vlk začala olizovat rty pokryté slinami. Nebyl by to hezký výjev, ale obávám se, že by to byl dokonalý popis toho, co by se opravdu dělo," řekla o své pochoutce.