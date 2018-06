Televizní ´gumáci´ iritují ruské vedení

Totéž si myslí skupina petrohradských vysokoškolských profesorů, kteří v místním tisku zveřejnili prohlášení s výzvou zahájit proti tvůrcům televizní satiry trestní řízení. Rektorka Petrohradské státní univerzity, děkan právnické fakulty a řada profesorů zcela vážně požadovali tresty pro osoby, které si dovolily veřejně zesměšnit úřadujícího prezidenta a někdejšího studenta petrohradské univerzity Vladimira Putina. "Parodie na vedoucího představitele státu byla nejen groteskní, ale zcela neslušná... Vůbec se nepřihlíželo ke cti a důstojnosti Vladimira Vladimiroviče Putina," uvedli vědci.Prohlášení vědeckých celebrit nejprve vzbudilo v Rusku rozpačitý smích. Inteligence si ale vzápětí vzpomněla na stalinská léta, kdy mnozí žertéři platili za nevinné vtipy životem.Kreml reagoval na incident zdrženlivě, avšak připustil, že "Kukly" se dočasné hlavě státu nelíbí. "Všechno má své meze," uvedl prezidentův mluvčí Boris Gromov.Proti "kuklám" se ohradil také poslanec Vladimir Žirinovskij, který proslul svým skandálním chováním. Stěžoval si jednak, že gumová figurína mu vůbec není podobná a že tvůrci pořadu nedoceňují jeho význam na ruské politické scéně. "Jsem doktor věd, absolvoval jsem dvě univerzity, umím tři jazyky, téměř deset let působím v politice. Moje 'kukla' ale jen vždycky odněkud vykoukne a pronese něco mdlého. To je nespravedlivé," postěžoval si. Pak dodal, že je rozhodně proti zesměšňování Putina.Odvážní satirici z NTV přitom byli napomenuti, když koncem loňského roku zařadili mezi své postavy dceru bývalého prezidenta Borise Jelcina Taťjanu. Kreml trpěl pořady, v nichž byl starý a nemocný státník pranýřován za svou snahu udržet se u moci. "Dceru" ale prý vysocí úředníci požadovali z pořadu stáhnout. Situace se vyřešila tím, že Jelcin odstoupil a s ním odešla i jeho poradkyně. V "kuklách" účinkují jen aktivní politici.Sám Jelcin přitom nikdy nežádal "Kukly" zrušit a nijak NTV nekritizoval. Jeho bývalí spolupracovníci ovšem tvrdí, že nikdy tento pořad neviděl, stejně jako mu nebylo dovoleno sledovat televizní zprávy. Putin však patrně má přehled o tom, co si vůči němu dovolují sdělovací prostředky.List Segodňa dnes přinesl na titulní straně článek "Seznamte se - Cenzura.ru". Reagoval tak na údajné zasahování bezpečnostních složek do sítě Internet, zejména pak na stránky týkající se informací o vedoucích činitelích. Deník upozornil, že z nejasných důvodů byla dočasně zablokována stránka "compromat.ru", která byla otevřena zhruba před dvěma měsíci a obsahovala choulostivé materiály týkající se Putina a dalších předních činitelů. Většinou přitom šlo o výtahy z novin.Vicepremiérka Valentina Matvijenková prohlásila na zasedání ministerstva pro tisk a informace, že "prezidentská volební kampaň musí být čistá, poctivá a důstojná". Upozornila, že je nepřípustné opakování loňské kampaně před parlamentními volbami, kdy stránky novin a Internetu zaplnily "špinavé materiály".Podle listu Segodňa deníky a také majitelé internetových stránek již byli upozorněni na to, že není vhodné tisknout kompromitující materiály o úřadujícím prezidentovi. Deník Izvěstija pak uvedl, že Kreml dostává žádosti od pracujících, kteří Putina prosí, aby udělal pořádek v televizních programech a dokonce "prosadil cenzuru, ne z politického, ale z mravního hlediska". Není prý vyloučeno, že jejich prosby budou vyslyšeny.