V Prostřenu se přiotrávili soutěžící, natáčení museli na týdny přerušit

Po středečním dílu, v němž vařil cestovatel Pavel, se třem soutěžícím udělalo špatně a skončili v péči lékařů.

„Poprvé v historii tohoto pořadu se stalo, že produkce, v jejíž režii se pořad natáčí, musela na několik týdnů natáčení zastavit. Příčinou zdravotních potíží bylo zřejmě užití exotického koření v jídlech,“ uvedla mluvčí Primy Jana Mrákotová s tím, že neví, co přesně soutěžícím bylo.

Podle některých informací účastníkům Prostřena našli v krvi THC, látku obsaženou v konopí. Hostitel Pavel ale odmítá, že by do jídla přidával marihuanu.

Po zotavení se pětice vrátila k natáčení v nejbližším možném termínu a celý cyklus absolvovala tak, jak měli v plánu.

„Produkce pořadu byla po celou dobu prošetřování nastalé situace se soutěžícími v kontaktu, a nemá informace, že by bylo prokázáno jakékoliv úmyslné jednání ze strany některého z hostitelů nebo by zdravotní potíže související s účastí na natáčení nadále u nich přetrvávaly,“ dodala Mrákotová.

Mluvčí se nevyjádřila, jestli potíže soutěžících náhodou nebyly sehrané. Prima přitom letos řešila problém s fiktivním nemocným soutěžícím Karlem. Ten podle televize trpěl Touretteovým syndromem. Ukázalo se ale, že to byl najatý herec Karel Ondrka. Do pořadu Prostřeno ho vyslal tým Kamila Bartošky známého jako Kazma z internetového pořadu One Man Show.