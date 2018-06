Televize Óčko otevřela nové studio, popřála mu Ewa Farna

„Připravili jsme to, co je pro Óčko typické - originální vystoupení mladých hudebníků, adrenalin spojený s akcí na u-rampě i emotivní představení nového studia,“ řekl generální ředitel Óčka Štěpán Wolde.

Svůj akustický set odehrály skupiny ATMO Music, Light & Love, eFeM a Slza. Vystoupili zpěváci Thom Artway a Voxel a freestyle předvedli Metoděj a Dozer.

O doprovodný program na u-rampě se postaral tým Zabil.cz včetně BMX mistra Michaela Berana.

Hlavní hvězdou „Otvíračky“ byla Ewa Farna, která spolu s šéfem Óčka Štěpánem Woldem a předsedou představenstva mediální skupiny MAFRA Štěpánem Košíkem pokřtila šampaňským nové studio.

„Jsem ráda, že televize Óčko v Čechách je, protože je to jediná hudební televize, která funguje a já myslím, že hudba by měla být i vidět. Óčko mě podpořilo úplně na začátku, když mi bylo dvanáct let a začalo vysílat moje klipy. Doufám, že tu bude ještě dlouho,“ řekla Farna, která se po koncertě ochotně fotila s fanoušky Óčka a rozdávala autogramy.

„Věřím, že nové studio odstartuje novou etapu této televize,“ řekl Štěpán Košík.

Na nové studio se přišly podívat i hvězdy druhého kanálu Óčko Gold jako Meky Žbirka nebo Marcela Holanová. Mezi hosty nechyběla ani Agáta Prachařová, která už má na kontě jeden videoklip (více čtěte zde) a bývalý člen skupiny Nightwork Jan Maxián.

