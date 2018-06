Nova prodlužuje Televizní noviny a sází na farmářskou show s Pergnerovou

"Víme, že životní styl v létě je jiný, proto také posouváme začátek hlavních večerních pořadů po Televizních novinách z 20:00 na 20:20," řekl iDNES.cz ředitel PR a komunikace TV Nova Lubor Černohlávek.

"Posunutí hlavního pořadu samozřejmě otevřelo cestu k diskusi, co se do 20:20 bude vysílat. V tuto chvíli jsme se rozhodli, že prodloužíme Televizní noviny. Jejich sledovanost od nástupu nového vedení zpravodajství roste a máme velmi dobré ohlasy od diváků. Jsme přesvědčeni, že to bude úspěšná změna," dodal.

Nova tak bude mít stejně jako Prima hodinu informací a hodlá pokračovat ve směřování, které Televizním novinám nastavil nový ředitel zpravodajství a publicistiky Vladimír Mužík.

Hlavním tahákem léta je pro televizi soutěžní show Farma, kterou bude vysílat pět dní v týdnu hned po zprávách.

Zde se odehraje letní reality show Novy Farma Tereza Pergnerová se vrací na obrazovku Novy jako moderátorka reality show Farma.

Diváci budou sledovat tucet lidí zavřených na české farmě, kde si vyzkouší život bez elektřiny, splachovací toalety, telefonu a dalších moderních vymožeností. Uspokojit základní potřeby bude složité, stejně jako vyjít s ostatními lidmi (více čtěte zde).

Nova dala na Farmě příležitost i moderátorce Tereze Pergnerové, která práci potřebuje, protože jí po rozchodu s Jiřím Chlebečkem zůstaly dluhy.