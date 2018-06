Televize dala šanci mužům povečeřet s Bartošovou. Třeba přeskočí jiskra

Pořad dává momentálně ve svých dílech šanci těm, kteří by chtěli známou zpěvačku poznat blíž a povečeřet s ní. Jestli jeho pozvání na večeři Iveta přijme a jestli pak mezi dvojicí u dobrého jídla přeskočí pomyslná jiskra, nechává už pořad na osudu. Pro zpěvačku, která se 18. října rozvádí a bude opět volná, je celá akce překvapením. Jak by měl vypadat muž, který by ji mohl zaujmout?

"Měl by mít krásné oči. Nejde o barvu, ale o pohled, v očích je totiž všechno. Měl by být inteligentní a v pohodě a nesmí to být můj fanoušek. Měl by to být prostě někdo, kdo mě nebere jako Ivetu Bartošovou, ale jako normální ženskou," nastiňuje představu o ideálním partnerovi Bartošová.

Muži, kteří již projevili zájem o to povečeřet s Ivetou Bartošovou a poslali svůj medailonek na uvedenou mailovou adresu, se shodují v několika věcech. Tvrdí, že na ně Iveta působí zranitelným dojmem a že potřebuje muže, který by pro ni byl oporou. Všem se samozřejmě líbí nejen jako zpěvačka, ale především jako žena.

Jeden adept se dokonce snaží ve svém medailonku zapůsobit na Ivetu coby matku a odvažuje se myslet na pomoc při výchově jejího syna Artura. "Mám dítě z předchozího vztahu a s partnerkou jsme se dohodli na společné péči, dovedu si tedy výchovu dítěte představit," svěřil se jeden z Ivetiných obdivovatelů.

Děti jsou pro zpěvačku mimochodem důležitou součástí života. Vedle syna Artura totiž léta pečuje také o děti z Dětského domova v Krásné Lípě. A tak byla ráda, že díky účasti v kuchařské show Čápi s mákem, kterou vyhrála a získala tak šek na 250 tisíc korun, mohla přispět opuštěným dětem i finančně.

Iveta Bartošová předala výhru z pořadu Čápi s mákem dětem z Krásné Lípy

"Spolupracujeme už hodně let, zazpívali jsme si třeba společně na Staroměstském náměstí, děti jsem často navštěvovala. Poslední tři roky jsem tady ale nebyla, neměla jsem šanci nějak výrazně pomoci. Až díky pořadu Čápi s mákem jsem vhodný způsob našla, vyhrála jsem ho a už proto mělo smysl se ho zúčastnit. Jsem dojatá," řekla Iveta při předání šeku dětem a ředitelce domova Janě Dykastové.

Ta ocenila, že Iveta vážila cestu a osobně přijela šek předat, což prý nebývá obvyklé. Děti zase ocenily, že si na ně kromě Ivety vzpomněl i její syn Artur, poslal jim totiž své plyšové hračky. S dětmi plánuje zpěvačka další setkání na horách, kam děti díky peněžnímu daru pojedou na ozdravný lyžařský pobyt. "Musela jsem slíbit, že se za nimi přijedu i s Arťou podívat. Oba milujeme hory a lyžování, tak to pro nás bude o to příjemnější výlet," uzavírá Bartošová.