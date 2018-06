Tele Tele? Už ne, říká Josef Carda, který se vrací na scénu

Carda se v poslední době věnoval především divadelní práci, točil také Ošklivku Katku. Přesto nejraději vzpomíná na krásné časy strávené po boku Michala Suchánka a Richarda Genzera v Tele Tele. "Byla to skvělá doba, ale už bych se k tomu asi vrátit nechtěl. Teď jsou kluci sami a jde jim to. Ono už bylo po těch pěti letech jasné, že to takhle dopadne," řekl Josef Carda.

Rodákovi z Ústí nad Labem prý vůbec nevadilo, že ho diváci měli za hlupáka. "Byl jsem tam za pitomce, to je mi jasné. Teď mají za hlupáka Vaška Koptu. Televize má tu moc, že když ze sebe děláte na obrazovce pitomce, lidi si o vás myslí, že jste takový i ve skutečnosti," míní absolvent brněnské JAMU.

Ponorkovou nemoc v Tele Tele údajně nikdy nezažil. "My jsme se na sebe naštvat ani nestihli. Odpracovali jsme si svoje a už jsme se dál nevídali. Každý jsme pak měli svou práci," prozrazuje bývalý "sporťák" Retarda. Jak vzpomíná, nejvíce se vyřádil při Občanském joudovi. Klapka s Křečkem šla jednoho dne snad šestačtyřicetkrát. Smáli se při ní tak, až se produkční naštval. "Retardo" na Josefa už nikdo nepokřikuje, ale jestli má chlapa, na to se ho na ulici ptají lidé stále.

Největší jméno si Josef Carda udělal svým neplánovaným vystoupením po boku Petra Kotvalda, když nečekaně v přímém přenosu vyhlašování cen Anno vyběhl na pódium, vysvlékl se do půli těla a zpěváka při jeho písni Mumuland dokonale ponížil svými tanečními kreacemi. Údajně se pak Kotvald v šatně pořádně rozčiloval. Ale Carda se tak zapsal do povědomí veřejnosti a už nebyl v Tele Tele pouze tím třetím vzadu - stal se Suchánkovi a Genzerovi rovnocenným partnerem.

Následně se mu nabídky na práci jen hrnuly. Až do chvíle, kdy jím moderovaný pořad na Primě pohořel na malé sledovanosti a byl zrušen.

S Josefem se v soukromí moc legrace neužije. Jeho paní by prý do médií určitě řekla, že je s ním doma dost velká nuda. Je prý stejný jako Suchánek, který o sobě říká, že už je vtipný jenom za peníze.