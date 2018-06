Těla missek v plavkách čtvrt roku po finále. Podívejte se

Zuzana Jandová

Od finále soutěže krásy nedělá pro svoji postavu vůbec nic. "Jak jsem byla zvyklá každý den makat, tak teď na to nemám vůbec čas. Zajdu si do posilovny až v momentě, kdy cítím, že je zle," říká Jandová, která řeší váhu stejně jako každá normální ženská. Do těla si dávala na poslední dovolené, kterou strávila s přítelem v Bulharsku. Miluje běhání a u moře ho žádné ráno nezanedbala. "Byla to nádhera, běháte za šumění vln po pláži, to jde skoro samo. Vedle běhání nezapomínám ani na cviky na břicho."

Kateřina Štalmachová

Po skončení soutěže zhubla, pak zase trochu nabrala. Váhu, kterou měla na finále, ale nepřekročila. Rozhodně by jí vadilo, kdyby měla deset kilo navíc, ale že by dělala pro svou postavu něco extra, to prý rozhodně ne. "Občas si zacvičím, jím víc zeleniny, plavu, běhám," vypočítává nejmladší účastnice finále.

Kateřina Šonková

Dívka s postavou krev a mlíko, která ráda a hodně jí a tak na sobě musí také hodně pracovat. Sama se sebou je ale spokojená. A spokojený je i její přítel, se kterým je už dva roky. "S postavou nic nenadělám, jsem takový typ, ale o hubenou postavu se rozhodně nikdy snažit nebudu. Samozřejmě ale cvičím, a to hlavně proto, abych mohla jíst. Chodím do fitka a běhám. Bez hudby ale neuběhnu nic, takže mě potkáte jen s mp3 přehrávačem v kapse u tepláků", říká Šonková.

Zuzana Kantová

Dívka, která vynikla vkusným a moderním oblékáním, se prý narodila s láskou k jídlu. Ráda vaří, ráda o jídle přemýšlí, je zkrátka pravá gurmánka. Kila se jí houpou podle toho, jestli pracuje nebo má volno anebo navštíví babičku, která ji vykrmuje. Víc než dvě kila to ale nejsou. "Nemůžu se o postavu nestarat a popustit si uzdu, jsem čerstvě zapsaná u Milady Karasové a modelingu se věnuju profesionálně právě v její agentuře Czechoslovak Models," líčí Kantová.





Leona Krkošková

Po finále si dopřála odpočinku, a to v tom smyslu, že se přestala hlídat, víc jedla a míň cvičila. Má ovšem štěstí, že její štíhlá postava je dar od Boha a nemění se. "Dva měsíce jsem se připravovala na maturitu a to byla samá cola a sem tam čokoláda, a stejně se mi váha nehnula. Při zkouškách přišly nervy a stres, které by mohly pár kil ubrat, ale ani ty mi postavu nezměnily. Je to samozřejmě výhoda, za kterou jsem vděčná," přiznává Krkošková.

Romana Čechovská

Miss Sympatie se už se svými mírami, kterými mimo jiné získala veřejnost v soutěži krásy, pyšnit nemůže. Na cvičení nemá čas a jí i po šesté hodině večer. "Mám problém se zadkem a se stehny. Může za to můj přítel, kterého jsem poznala čtrnáct dní před finále soutěže. Jím třeba v šest večer a neodolám, abych s ním nepovečeřela ještě o dvě hodiny později, kdy se vrátí z práce. Provozujeme společně vinotéku a k dobrému vínu navíc patří různé delikatesy," říká s úsměvem Čechovská.

Sabina Horáková

S postavou má problém už od soutěže krásy. Ani čtvrt roku po finále sice nezhubla, ani neztloustla, s váhou se jí ale nedaří pohnout vytouženým směrem dolů. "V Czechoslovak Models mi radí, abych pár kil ubrala, ale mně se to nedaří, i když se o to snažím. Dávám si třeba dietnější večeře," říká Horáková.

Zuzana Putnářová

Váha se první vicemiss hýbe podle toho, kolik zrovna vydává energie, jestli má zkouškové období, kdy leží nad učením, nebo se nechá hýčkat doma od maminky či má pracovní povinnosti v Praze. Momentálně své soutěžní míry podle svého mínění zvětšila. Drastické diety by ale nikdy kvůli dokonalé postavě nedržela.

Taťána Šedivá

Jediná z finalistek letošní Miss ČR, u které funguje přímá úměra: čím ví jí, tím víc hubne. "Asi mám špatnou štítnou žlázu," říká se smíchem Šedivá. "Dám si do hlavy, že zhubnu a zhubnu," dodává.

Romana Pavelková

Zřejmě nejútlejší finalistka, které se míry 88-60-87 nezměnily ani po závěrečném finále soutěže. Váha se jí pohybuje mezi 49-50 kilogramy. Za jedno kilo prý může větší nášup či ženské problémy. A čemu za postavu vděčí? Určitě genům, ale také pohybu. "Hodně sportuju sama o sobě, ale k tomu i úměrně jím. Byla jsem třeba jeden den na beachvolejbalu, kde jsem se sedm hodin nehnula ze hřiště a druhý den jsem jela padesátikilometrový závod na kole. Po takovém výdeji energie si samozřejmě s klidem zahřeším a dám si i něco sladkého. V momentě, kdy necvičím, se snažím míň jíst a nehřešit vůbec. Všeobecně se pak nepřejídám," líčí svůj recept na štíhlou figuru Pavelková.



Postava které z finalistek Miss ČR 2008 se vám líbí nejvíc? celkem hlasů: 2013