Těhotnou Schifferovou hlídají elitní vojáci, manžel má o ni strach

O devětatřicetiletou celebritu se starají Gurkhové, zvláštní nepálská jednotka uvnitř britské armády. "Jsou to úžasní lidé. A jsou to vycvičení zabijáci," citoval režiséra na svých internetových stránkách britský bulvární deník The Sun. Mluvčí modelky dnes agentuře DPA potvrdila, že Gurkhové patří už dlouho k rodinnému služebnictvu.

Vaughn v rozhovoru pro The Sun popsal incident s jedním ze stalkerů, jak bývají označováni zpravidla psychicky narušení jedinci pronásledující celebrity i v jejich soukromí.

"Jednou jsem vešel do kuchyně a za stolem seděl cizí člověk s taškou," popisuje Vaughn v rozhovoru pro britský list nepříjemné setkání. "Pomyslel jsem si, že by mohl mít zbraň. Žena a děti spaly nahoře. Proto jsem mu nabídl šálek čaje. Když jsem stavěl na vodu, přivolal jsem policii," popisuje příhodu filmový producent a režisér.

Od té doby se bojí o život své slavnější ženy. Nechce prý, aby dopadla jako John Lennon, jehož v roce 1980 zastřelil rovněž šílený fanoušek.

Modelka má v květnu porodit třetí dítě. S manželem už mají šestiletého syna Caspara a o rok mladší dceru Clementine. Brzy jim přibude sestřička.