Těhotnou přítelkyni majitele Chelsea ochrání šamani

"Pravda, samo bříško budoucí maminky při obřadu chybělo a nalézalo se tisíce kilometrů daleko," píše list Moskovskij komsomolec s tím, že domorodci chtějí zbavit nastávající maminku zlých sil.

Podle specialistů to však prý nijak nevadí. "V daném případě se šamani obraceli na ženské duchy, protože je to první těhotenství mladé ženy," objasnil badatel sibiřského folklóru Dmitrij Vojevodin, původní profesí prý také šaman.

Roman Abramovič s přítelkyní Dariou Žukovovou

Darja Žukovová, která se před dvěma lety zřejmě stala příčinou miliardářova rozvodu s chotí Irinou, odškodněnou po patnáctiletém svazku a pěti potomcích prý sumou 300 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba pět miliard korun, je nyní v sedmém měsíci těhotenství.

Při nedávném zahájení umělecké výstavy v Moskvě se nejvíce fotografovaným artefakem stala sama Žukovová, nyní šéfka galérie, jejíž těsná róba podle tisku prozrazovala "více než jakákoliv oficiální prohlášení". Noviny se pozastavovaly nad tím, na jak vysoké podpatky si někdejší modelka ve svém stavu troufla.

Na Čukotce se šamani kvůli Žukovové sešli už dvakrát a zřejmě nikoli naposledy. První zaříkávání následovalo hned poté, co se doslechli, že otěhotněla. Podle Vojevodina jsou starosti plně na místě, protože žena v jiném stavu je velice zranitelná a posednutí zlými duchy ji prý hrozí od početí až do porodu. Teď je exgubernátorova přítelkyně pod spolehlivou ochranou, ale těsně před a po porodu by se šamani měli k opakovaným obřadům raději zase sejít.

Roman Abramovič na Čukotce

"Čukotští šamani patří mezi vůbec nejmocnější. Místní lidé si jich velice považují a žádají je o pomoc jedině v krajních situacích. O Darju se netřeba bát. Když o ni pečují čukotští šamani, vše s ní i s budoucím potomkem Abramoviče bude v pořádku," ujistil specialista.

Na Sibiři se šamani jako prostředníci mezi pozemšťany a světem duchů těší veliké úctě. Té se na Čukotce zjevně těší i Abramovič, který za sedm let svého spravování jedné z nejchudších a nejodlehlejších částí Ruska investoval v oblasti na 2,5 miliardy dolarů. Chov sobů zažil renesanci a příjmy na Čukotce vzrostly oproti konci 90. let na pětinásobek. Loni se však Abramovič funkce gubernátora vzdal a stal se předsedou místního sněmu.

Abramovičovo jmění se před vypuknutím ekonomické krize odhadovalo na až 23 miliard dolarů, ale od loňska prý přišel nejméně o dvě pětiny svého jmění.