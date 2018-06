Těhotnou Liz Hurleyovou ohrožuje šílenec

Policie v britské metropoli však zapracovala a podařilo se jí zajistit podezřelého muže jménem Petar Mihajlović. Byl obviněn z obtěžování a nezákonného omezování osobní svobody. Zadržen byl přímo u bytu Elizabeth v momentě, kdy sem přišel v jednom týdnu již potřetí.



Připlížil se noční tmou, aby zde nepozorován zanechal další ze svých nechutných dopisů. Detektivové jej však dopadli a obratem odvezli do vazby. Po zjištění totožnosti se ukázalo, že Mihajlović je francouzský občan.



Dopisy - důkazní materiál - byly důkladně prozkoumány. Obsahovaly mimo jiné i hrozby, jako například "Dej pryč dítě!". Právě tahle větička naháněla Liz největší hrůzu.



Její přítel Hugh Grant k tomu dodal: "Jako velmi známé filmové hvězdě je i Liz jasné, že dopisy podobného charakteru může dostávat, ale tohle je až moc tvrdý humor na to, aby se dal snášet. Tím, že ten pán začal psát zvěrstva o ještě nenarozeném dítěti, zašel daleko za hranice snesitelnosti."



Mezi další zajímavé věty, jimiž Mihajlović Hurleyovou častoval, patří například tyto: "Vím, že mě šíleně miluješ. Pokud si to dítě necháš, měla bys o něm prohlásit, že je moje..." nebo "Nemyslím, že by bylo rozumné, aby Hugh Grant bydlel s Tebou ve Tvém domě."



Druhou zmíněnou větou se Mihajlović sám přiznal k tomu, že tajně sledoval domácnost gravidní Hurleyové. Jinak by totiž nemohl o nikde nepublikované Grantově přítomnosti vědět. Liz se nyní obává, co přinesou další dny a týdny...

