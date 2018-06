Těhotnou Lily Allen děsí po dvou potratech těžké noční můry

"Lékaři mě monitorují, takže každý čtvrtek jezdím na prohlídky do Londýna. Doktor mi pořád říká, ať to beru s nadhledem. Snažím se," říká Lily Allen, která již zná pohlaví nenarozeného dítěte. Prozradit ho ale nechtěla, nic prý neřekla ani vlastní matce.

Vše tak sdílí pouze s manželem, podnikatelem Samem Cooperem, s nímž prožívala i trápení z potratů. Lehké to neměli. O druhé dítě přišli v sedmém měsíci těhotenství a ze ztráty nedonošeného potomka se vzpamatovávali několik měsíců.

Zpěvačka Lily Allen se vdala za Sama Coopera (11. června 2011)

A i když je nyní zpěvačka relativně v klidu, psychika občas pracuje mimo její kontrolu. V pokročilé fázi gravidity ji totiž často přepadá hrůza, že by mohla znovu potratit.

"Jednou v noci jsem se v posteli fakt vyděsila. Vzbudila jsem se a dotkla Samova obličeje, který byl úplně ledový. Začala jsem řvát: "Same! Same! Ach bože, můj manžel je mrtvý! Všechno jsem konečně vyřešila a teď je po všem!" On se probudil a jen řekl: Uklidni se, jen jsou otevřena všechna okna," svěřila Lily Allen s tím, že ji noční můry přepadají poslední dobou velmi často.

Zpěvačka Allen momentálně nezpívá. Pěveckou kariéru přerušila právě kvůli rodinným plánům, v oblasti byznysu pak dala přednost módnímu butiku, který si otevřela se sestrou v Londýně.