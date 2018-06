Těhotnou Duchkovou děsily její kolegyně, teď se bojí porodu

"Přesvědčila mě těhotenská móda, protože všechno mi perfektně sedělo, všechno bylo veliké, pohodlné, nikde mě nic neřezalo, nekousalo. Já sama jedu ze zásob, co mám doma, nic nového jsem si nekupovala," přiznala Duchková, které do porodu zbývá pouhých pět týdnů.

Protože všechny její kolegyně z mola jsou již hrdými matkami, neřešila se v šatně móda, ale především těhotenské a mateřské slasti a strasti. "Byly jsme matky na propustce a asi tak to vypadalo. Probíraly jsme všechno odshora dolů a stejně jsme jako vždycky skončily u porodu, to je hrozný. Chlapi u fotbalu, my u porodu," smála se Tereza Kostková.

Nejvíc historky zkušených maminek vyděsily právě budoucí dvojnásobnou maminku Štěpánku Duchkovou. "Tereza Kostková s Ivanou Jirešovou mi vyprávěly průběh porodu a říkaly mi, že se nemusím bát, že je to prý strašně rychlé. Mě čeká císařský řez v plné narkóze, takže jsem zůstala docela klidná, ale pak vyprávěly, co se děje po, a to mě docela vyděsilo. Pak taky povídaly, jak ty děti nespí a to mě taky vyděsilo. Než jsem přišla, byla jsem v pohodě, teď už do toho vstupuju trošku s hrůzou," přiznala s úsměvem Duchková.

Nejvíc však ocenila rady od novopečené matky dvojčátek Michaely Maurerové. "Dneska jsem tady měla velkého radila, a to byla Míša Maurerová, která má doma čerstvě dvojčata, ta mi řekla takových informací, že jí budu muset zavolat a napsat si to," smála se Duchková, která na mole zářila právě po boku Ivany Jirešové, Terezy Kostkové, Markéty Hrubešové či Zuzany Vejvodové.