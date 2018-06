Těhotné je mi lépe než netěhotné, říká Michaela Maláčová

"Tentokrát je to lepší, jsem v sedmém měsíci a rodit budu až po finále. Dvakrát předtím přišly moje děti na svět krátce před ním, což pro mne pak bylo organizačně složitější," řekla iDNES.cz Maláčová. Na mysli má především chvíle, kdy měla dnes dvouletou Anabel a ročního Arona kvůli kojení neustále při sobě, a to dokonce i v zákulisí při finále České Miss.

Bývalá miss, úspěšná podnikatelka a partnerka podnikatele Zdeňka Bakaly nevylučuje, že příští rok bude znovu těhotná. "Mateřství neplánuji a plánovat asi nebudu ani v budoucnu. Dostala jsem darem tak příjemné těhotenství, že mi moji kolegové z legrace říkají, že je mi lépe těhotné než netěhotné," říká s úsměvem ředitelka soutěže krásy.



Finalistky České Miss

Obrazem Finalistky České Miss zkoušely šaty i plavky. - více zde

Stejně jako loni se bude velkolepý galavečer konat v prostředí Letiště Praha, a to již v sobotu 28. února. O přízeň publika jubilejní páté České Miss a výhry v celkové hodnotě více než pět milionů korun bude usilovat dvanáct krásných dívek. O krásu podle Maláčové v první řadě nejde. "Vybrali jsme to nejhezčí a nejlepší. A slůvko nejlepší říkám záměrně."

Něco na tom asi bude, na rozdíl od minulých ročníků totiž nemá ředitelka soutěže tip na vítězku. S výběrem jí pomohou slavní členové poroty Milan Šteindler, Igor Timko z No Name či Blanka Matragi, která letos dívky oblékla do princeznovských šatů.



Finalistky České Miss, Michaela Maláčová a Blanka Matragi

Originální korunku, která je dílem studentů Střední umělecké školy v Turnově, nepředá loňská vítězka Eliška Bučková, ale úřadující Miss Universe, Venezuelanka Dayana Mendozaová. Show bude poprvé v historii soutěže moderovat slavná bratrská dvojice Saša Rašilov a Václav Rašilov.