Těhotné Zuzaně Vejvodové při natáčení nevadí ani drsnější scény

Herečka se stane maminkou v druhé polovině ledna. Už přibrala několik kilo, ale prý to zatím není dramatické. S partnerem, hercem Pavlem Nečasem si dají zjistit, jestli to bude kluk nebo holka.

"Necháme si to říct a budeme šťastní, že na to miminko můžeme myslet už nějak konkrétně pár měsíců dopředu. O jménech jsme si povídali, ale počkáme, až to s jistotou budeme vědět," řekla pro iDNES.cz Vejvodová.

Zuzana Vejvodová a Pavel Nečas

Zuzana je s Pavlem už devět let a o svatbě prý zatím neuvažují.

"Ani nevíme, jestli ji máme v plánu potom. Upřimně, není to věc, kolem které by se točil náš život. Je to určitě hezká věc a některým lidem to přineslo potěšení, nebo je za tím spousta jiných hlubších věcí. Ale my to zatím takhle neprožíváme. Daleko důležitější je pro nás třeba to miminko," řekla herečka, jejíž dědeček složil píseň Škoda lásky.

Martin Myšička, Zuzana Vejvodová a Ladislav Rousek při natáčení seriálu Ulice

Po prázdninové pauze se Zuzana znovu vrhla na natáčení nových dílů seriálu Ulice.

"Nejsem v rizikovém těhotenství, jak se psalo v bulváru. Důkazem toho budiž, že hodlám strávit na intenzivním natáčení tři týdny. Je zarážející, že někdo, kdo s vámi nemluví osobně, použije vaši přímou řeč a bezostyšně dává najevo, že jste řekl něco, co není pravda," řekla herečka.

Zatím není jasné, zda kvůli těhotenství herečky budou muset upravovat scénář. V nových dílech se však postava Libušky stane obětí domácího násilí.

"Vůbec nedovedu pochopit, jak je možné, že ženy to mnohdy nechají dojít až takhle daleko. Nerada bych to shazovala, jako že nechápu ženy, které se nechají fyzicky nebo i psychicky týrat, ale věřím, že kdyby se to někdy mělo týkat mě, dovedla bych si s tím poradit. Věřím tomu pevně," zamyslela se nastávající maminka.

Se svým hereckým kolegou Martinem Myšičkou před natáčením absolvovali také diskuse s odborníky.

"Byli jsme na besedě v Bílém kruhu bezpečí, což je organizace, která pracuje s lidmi, kteří se s tím setkávají natvrdo v životě. Byli jsme konfrontováni s opravdu konkrétními případy. To byl můj nejsilnější zážitek," prozradil Myšička, který v seriálu hraje osudového muže Libušky Eliáše.