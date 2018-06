Těhotné Beckhamové se splní sen, po třech synech čeká holčičku

"David a Victoria jsou štěstím bez sebe. Je to jejich poslední dítě. Když jim řekli, že budou mít holčičku, je to jako nejsladší třešinka na dortu," řekl britskému listu The Sun přítel Beckhamových.

Victoria, která vedle pěvecké kariéry zkouší štěstí i v módní branži, už dřív uvedla, že by si holčičku velmi přála. Podobně pak mluvil i David, jenž toužil po "tátově holčičce".

Těhotná Beckhamová prý radostnou zprávu dokonce oplakala.

Beckhamovi s dětmi

Podle informací britských médií probíhá čtvrté těhotenství bývalé Spice Girl bez problémů. Vytoužená holčička by měla přijít na svět v létě.

Victoria a David Beckhamovi, kteří nyní žijí v Los Angeles, zvažují návrat do Británie. Právě tady by chtěli dál vychovávat nejen očekávané dítě, ale své ostatní děti, jedenáctiletého Brooklyna, osmiletého Romea a pětiletého Cruze.