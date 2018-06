Těhotná Zuzana Belohorcová pózovala nahá

Odvážných focení má za sebou půvabná moderátorka nespočet, tentokrát se ale cítila docela jinak. "Bylo to samozřejmě jiné focení, ale proběhlo to v pohodě. Nestyděla jsem se hlavně proto, že Matúše Tótha znám už dlouho, fotili jsme spolu několikrát," říká Belohorcová.

V ateliéru se fotila nejprve ve spodním prádle, potom úplně nahá. Předloha slavné těhulky Demi Moore pomohla stejně jako v případě dalších slavných maminek i tady. "Ta fotka se mi moc líbí a přála jsem si mít na památku na své první těhotenství podobnou. Snímků vzniklo víc a jeden z nich, černobílý, si určitě nechám zarámovat," plánuje nastávající maminka.

Dcera Salma se má narodit podle těhotenského kalendáře 16. února, lékaři ale tvrdí, že přijde na svět dřív. Zuzana i její partner Vlasta Hájek se jí už nemohou dočkat a budoucí tatínek je prý kupodivu nervóznější než maminka. "Vlasta se moc těší a byl by rád, kdyby přišla na svět dřív. Já ještě víc, už si připadám jako velká skříň. Kila navíc ale v této době neřeším, myslím, že je po porodu hravě shodím. Pokud bude všechno v pořádku, vyrazíme v březnu na Floridu a tam to půjde ještě snadněji."

Natěšení rodiče netrpělivě očekávají příchod dcery, kterou pojmenují Salma. Počítají ale i s možností, že se narodí syn. "Není vyloučeno, že by to mohl být nakonec chlapec, to by asi Vlasta zboural porodnici," směje se moderátorka.

Stejně jako celé odvážné focení bude i den porodu mapovat kamera Top Staru, do kterého Belohorcová točí reportáže. Na tu poslední, kterou před porodem točila, bude mimochodem vzpomínat obzvlášť ráda. "Měla jsem to potěšení točit Karla Gotta, kterého ve svém studiu učil tancovat Yemi. Bylo to moc příjemné, i když v mém stavu celkem náročné. Karel chce odvést vždy perfektní práci a než se odhodlal nám své umění předvést před kamerou, dlouho trénoval. To čekání ale stálo za to," uzavírá Belohorcová.