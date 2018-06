Těhotná Žilková se málem otrávila, Agáta zapomněla podprsenku

Žilková nejprve vzbudila zájem fotografů, když se před zahájením přenosu usadila do hlediště s dcerou Agátou. „Jen jí dejte, nevzala si podprsenku, tak ať si to užije,“ naváděla Žilková fotografy k pěkným fotkám své dcery, která si pořád přidržovala šaty, aby náhodou neukázala víc než bylo „nutné“.

Situaci prozatím ustály, ale když se sálem začaly nést splodiny z benzínu při scénce s hořícím mužem, Žilková i s dcerou sál opustily a zbytek přenosu strávily ve foyeru divadla. „Byl to strašný zápach, ještě teď je mi z toho špatně,“ řekla těhotná herečka, které se udělalo nevolno nebo možná nemá ten správný smyl pro pyrotechnické efekty.

Bubílková: Takhle to dělá Topolánek!

Zuzana Bubílková se na slavnostním galavečeru ukázala i přesto, že její pořad Politické harašení byl před týdnem zrušen. „Je to pravda, ale proč bych nepřišla. Byla jsem v nominaci, tak jsem se mohla zejména před některými lidmi ukázat. A věřte, že jsem si to užívala!“ prohlásila populární politická satirička. A aby těch gest nebylo málo, ukázala jedno pro přítomné fotografy. „Takhle to v Parlamentu dělá Topolánek,“ smála se Bubílková se zdvihnutým prstem.

Carda už má chlapa!

Josef Carda z Tele Tele se o společnost na afterparty nemusel starat. Celý večer se mu totiž věnoval kolega Michal Suchánek. Richard Genzer se hned po vtipném moderování přenosu radši vytratil. Buď s touto situací nechtěl mít nic společného a nebo zkrátka nechtěl klukům „překážet“.

Gondík udělal tečku, Mareš tančil!

O hudební tečku se na večírku asi dvě hodiny po půlnoci postaral Dalibor Gondík. Půjčil si kytaru a zahrál několik songů. Zatančil si i vítěz kategorie Muž roku Leoš Mareš se svojí partnerkou Monikou Poslušnou. „Je to pro mě velký večer, moc si té ceny vážím,“ zářil Mareš a svůj úspěch si na večírku užíval až do samého konce.