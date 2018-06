Těhotná Vránová předváděla prádlo

"Zatím pohyby miminka moc necítím, takže mi to vůbec nepřišlo. Naopak jsem si to hrozně užívala, protože teď už mám práce míň. Helenka mi našila šaty přímo na míru a dokonce jsem si jedny odnesla," svěřila se modelka, která je na konci pátého

měsíce těhotenství.

Svůj požehnaný stav zatím prožívá bez problémů, práci proto neodmítá. Čeští návrháři ale podle jejích slov nejsou na těhotné modelky připraveni. "Návrháři si neumějí zvyknout, že už je to normální. Když je těhotná nějaká modelka v zahraničí, tak normálně chodí, protože je to naopak zajímavé. V prosinci jsem měla mít hodně práce, ale když jsem řekla, že jsem těhotná, tak všichni řekli, že se ozvou, ale už se neozvali. Nevím, co je na tom tak strašného," postěžovala si. Zatím ji prý oslovily jen dvě návrhářky.

Druhá vicemiss ČR z roku 2001 už má spolu s manželem, hokejistou extraligového Litvínova Janem Kloboučkem, pro děti vybraná jména. Prozradit je ale nechce. "Jedno je obvyklé a jedno ne. A obě jsou česká, ale víc neřeknu," dodala.

Zároveň se svěřila, že nechce předem vědět, jestli to bude kluk nebo holka. Chce být totiž do poslední chvíle napnutá. Jasno tedy bude mít zhruba na konci příštího března, kdy by se její první potomek měl narodit.