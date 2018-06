Těhotná Kate se ukázala na veřejnosti, předávala cenu sportovcům roku

Vévodkyně Catherine předala cenu za celoživotní přínos sportu Sebu Coeovi, který předsedal organizačnímu výboru olympijských her a spolu s Davidem Beckhamem ocenila také sportovce roku, kterým se stal dráhový cyklista Bradley Wiggins. Druhá skončila sedmibojařka Jessika Ennisová a na třetím místě tenista Andy Murray.

Manželka prince Williama působila na pódiu uvolněně a vesele. Po hospitalizaci a následném odpočinku doma se cítí mnohem lépe.

David Beckham, Bradley Wiggins a vévodkyně Kate

Na slavnostním večeru se ale dlouho nezdržela. Po 45 minutách se vrátila zpět do Kensingtonského paláce, kde se dál zotavuje.

Lékaři totiž varují, že se její nevolnost může kdykoli vrátit. Během prvních měsíců těhotenství jí tak doporučují zůstávat v klidu.

"Vévodkyně se necítí na čtyřhodinový ceremoniál, ale chtěla ukázat svou podporu britským sportovcům," zdůvodnil její kratší přítomnost královský palác.

Na předávání cen přišla bez manžela, protože princ William slouží v královském letectvu. Do Londýna se vrátí na Vánoce. Ty by měl pár dle tradice trávit s královnou v Sandringhamu. Vévodkyně ale podle deníku Daily Mail zvažuje, že zůstane se svou rodinou, kde bude mít větší klid a blíž do nemocnice, kdyby se jí přitížilo.