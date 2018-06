VIDEO: Těhotná Kate se mrazu nebojí, strávila den ve skautském táboře

Manželku prince Williama si v mrazu u otevřeného ohně klidně někdo mohl splést s bezdomovcem.

Pro ni ovšem bylo příjemné vyměnit stylové kostýmky a lodičky za bundu a čepici. Uvolnění na ní bylo znát, se skauty se v jejich táboře dobře bavila, i když neustále sněžilo a teplota klesala pod nulu.

Původně měla přiletět do tábora helikoptérou, ale kvůli počasí musela jet vlakem.

Naučila se v náročných podmínkách rozdělat oheň a upéct na něm nekvašený chléb.

Vévodkyně z Cambridge vydržela venku i ve velkém mrazu. Na svůj výtvor nebyla Kate příliš hrdá.

Sama o svém výtvoru řekla, že "nevypadá zrovna jedle." Po ochutnání se ale pochválila: "Nakonec to není tak špatné, když máte opravdu příšerný hlad," smála se.

Skauti věří, že její návštěva povzbudí dospělé lidi, aby se k nim připojili. Organizace totiž potřebuje pro tisíce dětí čekajících na přijetí víc dospělých vedoucích.

"Byla to legrace, ona je opravdu milá. Můžu říct, že si to užívala. Byla jako jedna z nás. Tohle skauting dokáže, je tu úžasná atmosféra," řekla osmatřicetiletá Becky Coatesová.

Vévodkyně pak sama učila děti, jak pokrm připravit. "Ukázala nám, jak se to dělá. Bylo to těžké, protože padal sníh, ale byla to legrace. Vypadala jako princezna. Byla krásná a měla krásné vlasy," řekla devítiletá Fatima, která dala vévodkyni hnědého medvídka pro její dítě. "Řekla, že je opravdu roztomilý. Nechtěli jsme jí dávat růžového nebo modrého, protože říkala, že to může být holka i kluk," dodala.

"Nechce být jen tváří skautingu. Chce se opravdu stát dobrovolnicí. A my na jejím příkladu chceme ukázat, že i když je člověk velmi zaneprázdněný, může být dobrovolníkem. Pomáhá, když může," řekl zástupce ředitele skautské asociace Simon Carter.