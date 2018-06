Těhotná Verešová se prý bude v březnu vdávat

Podle zjištění slovenského deníku Nový Čas se bude šestadvacetiletá Andrea vdávat dokonce již 10. března! Za pár měsíců se pak stane maminkou.

O těhotenství modelky se spekuluje již delší dobu, Andrea ale až doteď o radostné události mlčela, k zastižení nebyl ani její přítel.

„Cítím se skvěle a těším se na svatbu!“ napsala nyní Novému Času v esemesce Verešová, která je pracovně v Portugalsku.

Místo svatby je zatím tajné, budoucí manželé si ale chtějí říct své ano mimo Prahu, kde bývalá přítelkyně Jaromíra Jágra žije a studuje práva.

Zásnuby už po půl roce

Verešová, která je údajně ve čtvrtém měsíci těhotenství, vnímala vztah s plzeňským právníkem Danielem Volopicha od začátku jako osudový.

"Velmi ho miluji, lepšího partnera jsem si ani nemohla přát. Je pro mne člověkem, se kterým by jsem chtěla strávit všechen čas až do konce života!" rozplývala se nad bohatým podnikatelem a zdá se, že Volopich, který je rozvedený a má dvě děti, to vnímá stejně. Už v říjnu po půl roce známosti požádal Andreu o ruku a zanedlouho se provalilo i modelčino těhotenství.