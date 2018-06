Těhotná Verešová chce Anabell nebo Daniela

"Tam nemám na výběr, byl by to první manželův syn a on si moc přeje, aby se jmenoval po něm," říká Verešová.

I když pohlaví dítěte tají, všechno nasvědčuje tomu, že by se chlapeček mohl povést. "Mám jiný tvar břicha, je takové víc do špičky, při Vanessce mi šlo víc do boků. Ale nechci předbíhat, nechám se překvapit. Sama bych raději další holčičku, a když to teď bude náhodou kluk, budu mít určitě ještě třetí dítě," prozrazuje Verešová.

Miminko se má narodit v únoru a od prvorozené Vanessy bude mít odstup rok a půl. Známá modelka, které těhotenství vysloveně svědčí, tuší, že ji čekají náročné chvíle.



Andrea Verešová s dcerou Vanessou a manželem Danielem Volopichem

"Bude fajn, že budou skoro jako dvojčata a budou si spolu hrát, podle rad zkušenějších musím jen přečkat první půl rok, ten bude asi nejtěžší. Vanesska sice už povyrostla a je trochu samostatnější, dokáže se sama zabavit a já mám čas třeba uvařit. Navíc miluje panenky a pořád by vozila kočárek, ale samozřejmě ji to baví jen chvilku. Bojím se trochu toho, že budu muset mimčo kojit a malá bude chtít být v tu chvíli taky u mě. Navíc si dobře pamatuju, jak mě kojení každé tři hodiny vysilovalo, byla jsem úplně bez energie, pořád unavená," přemítá Verešová.

Nutností bude obstarání chůvy. V Praze našla pro svou první dcerku hodnou paní, ale do Přeštic u Plzně, kde teď tráví většinu času, dojíždět samozřejmě nemůže. "Je těžké najít vhodnou paní k dítěti, ale musím ji najít co nejdřív. Věřím, že si na někoho nového brzy zvykne i Vanesska."

Verešová se do porodu ještě párkrát objeví na mole, poprvé již v úterý 11. listopadu v Českých Budějovicích, kde se koná charitativní módní přehlídka pro Nadaci Terezy Maxové.

"Pro Terezku jdu ráda vždycky a pokud to půjde, půjdu i na konci měsíce, kdy má další akci. Dokud budu moci, pomůžu jí, těhotenství mě nijak neomezuje, cítím se výborně," uzavírá Verešová.