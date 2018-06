Těhotná Spellingová nabourala autem do zdi, když ji honil paparazzi

11:01 , aktualizováno 11:01

Herečka Tori Spellingová měla bouračku. Když vezla autem děti do školy, pronásledoval ji paparazzi a představitelka Donny ze seriálu Beverly Hills 90210 nabourala zadní částí do zdi. Děti vyvázly bez zranění a těhotná Spellingová pro jistotu jela na kontrolu do nemocnice.