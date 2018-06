Těhotná rosnička konečně netrpí

Víc než polovinu těhotenství trápily půvabnou rosničku nevolnosti, bolesti hlavy a zad. Momentálně začíná sedmý měsíc a konečně může trochu normálně fungovat a dohánět, co dosud zameškala. A pustila se do toho s vervou.

"Těšila jsem se, že začnu hned na začátku cvičit, chodit na masáže a podobně, a všechno jsem musela odložit. Až na práci, počasí moderuji pořád," říká s úměvem nastávající maminka.

"Chodit jsem občas mohla maximálně na thajské masáže salonu Tawan, které mi pomáhají od bolestí zad a šíje a celkově se při nich skvěle uvolním. Protože už dva roky cvičím pilates, začala jsem také konečně s pilates pro těhotné."

Romana ale toto cvičení nedoporučuje maminkám, které dřív pilates necvičily a chtěly by s ním začít třeba ve čtvrtém měsíci těhotenství. "Přestože to tak nevypadá, je to cvičení hodně náročné a musí se cvičit pod dozorem. Já sama si občas domluvím v radlickém Fitness station hodinu se svojí lektorkou," líčí Jákl Vítová.

Kristýna, Dominika, nebo Mia?

Doma cvičí různé jiné těhotenské cviky především na míči. I na únavu, která ji často přemáhá, už si našla lék - solnou jeskyni. Pobyt v ní prý pomáhá ale i na spoustu dalších věcí.

"V pasáži Millenium v centru Prahy je solná jeskyně vybudovaná ze soli z Mrtvého moře, která má nejvíc minerálů, a proto nejvíc pomáhá. Chodíme tam většinou společně s Petrem, úžasně se tam za zvuku šumění moře relaxuje. Je to taková síla, že jedna hodina vydá za tři dny u moře. Tam si často a ráda usnu. Dokonce radši než na lehátkách na vyhřívané podlaze, člověk si připadá opravdu jako v písku u moře."

Jméno pro holčičku, kterou přivede na svět svému manželu Petru Jáklovi na konci dubna, zatím vymyšlené nemá. "Vybrat ho je těžší, než jsem si myslela. U poloviny jmen se nám s Petrem vybaví decentně řečeno někdo, kdo nám není moc sympatický. Také je třeba zvažovat, jak se hodí k příjmení. A když už si nějaké jméno vyberu, tak poté, co si ho říkám pět minut nahlas a vymýšlím různé zdrobněliny, se mi přestane líbit."

Do užšího výběru se dostala Kristýna, Dominika, Nikola a Karolína, pro kterou hlasuje Romanin mladší bratr. Z těch netypických jmen se budoucí mamince líbí Mia. "Hitparáda jmen se mění každý týden a já jen doufám, že holčička se nakonec nebude jmenovat Karel. Naštěstí máme na výběr ještě dost času," uzavírá se smíchem rosnička.

