Těhotná Pergnerová skončila v nemocnici

„VyVolení jsou pro mě srdeční záležitostí. Jak to bude možné, chci se vrátit, nechci ale riskovat,“ vzkázala z nemocnice Pergnerová.

Podle lékařů si zdravotní stav Terezy Pergnerové vyžádá minimálně týdenní léčbu.

Od dnešního večera proto hlavní živé vysílání VyVolených bude moderovat Libor Bouček. „Záskok za Terezku beru jako samozřejmost. Zároveň chci Terezce popřát brzké uzdravení. Myslím na ni. A jak zpívá skupina Team: ,držím ti miesto‘,“ řekl.

Těhotenství třiatřicetileté moderátorky není žádným překvapením. V nedávném rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že po miminku se svým přítelem Jiřím Chlebečkem velmi touží a dokonce chce otěhotnět co nejdřív.

"To doufám, že se tyhle věci přihodí. Nevolností ani bolesti se nebojím... A kdybych přišla do jiného stavu a Prima mi řekla: no jo, to ale nemůžeš! Tak už večer nejsem na přenosu!" - více zde