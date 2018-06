Těhotná Pergnerová je v šoku: Rostou mi prsa!

"Zatím jsem moc nepřibrala. Ale to má ještě čas. Podle mě to začne až tak kolem 5 – 6 měsíce a to už budou VyVolení pomalu končit, takže to zvládnu,“ vypočítává moderátorka.

To hned Tereza zaťukala na dřevo, aby nezakřikla, že od její hospitalizace na začátku těhotenství žádné další komplikace nenastaly.

"Je mi krásně, všechno je v pořádku. Jen jsem si musela zvyknout na jednu věc, což mi trvalo tak měsíc. Zvětšila se mi totiž prsa, řekla bych, že mám teď velikost 3. Na tom asi většina z vás nevidí nic divného, ale já jsem tohle nikdy nezažila. Dokonce jsem si musela jet nakoupit podprsenky, protože jsem žádné neměla,“ přiznává se smíchem Tereza.

V září odvedla Tereza Pergnerová svého syna Samuela do první třídy. Jak vše malý prvňáček zvládá po téměř měsíčním usedání do školní lavice? "My jsme skoro celé prázdniny trénovali, takže je teď v pohodě. Denně má tak tři úkoly, takže si oživuji učivo základní školy,“ usmívá se Pergnerová. "Chodí do školní jídelny, ale do družiny ne. Když mám VyVolené, jsem se synem tak do půl páté a potom hlídá přítel Jirka,“ dodává.