Těhotná Penélope Cruzová v plavkách ukázala rostoucí bříško

Penélope si užívala moře a slunění na pláži. V dvoudílných plavkách vystavila na odiv zakulacené bříško. Herečka je už v pokročilé fázi těhotenství. V polovině února měla přijet na předávání španělských filmových cen, ale odmítla to s omluvou, že jí to pokročilá fáze gravidity nedovoluje. Přesun z USA do Španělska jen kvůli cenám by jí prý působil zdravotní i pracovní komplikace.

Cruzová se na roli matky těší. "Jsme velmi šťastní a nadšení," řekla po oznámení svého těhotenství.

Herečka a její čtyřiačtyřicetiletý manžel Javier Bardem se snaží střežit své soukromí. Syna Lea, který se narodil v lednu 2011, se jim dařilo před paparazzi dlouho chránit.

Pár se poznal v roce 2007 při natáčení filmu Vicky Cristina Barcelona. Svatbu měli v červenci 2010 na Bahamách.

Mladší ze sester Cruzových Monica je také v očekávání. Matkou se stane díky umělému oplodnění. Herečka prý nechtěla, aby se vydělávalo na jejím těhotenství, a tak se ho snažila nejdříve tajit. Proto se neukazovala na veřejnosti (více zde).

Těhotná Monica Cruzová (únor 2013)

Monica se svou slavnější sestrou nafotila spoustu reklamních kampaní. Spolu navrhly také několik módních kolekcí. Když byla Penélope poprvé těhotná, mladší sestra jí dělala dvojnici v některých scénách během natáčení filmu Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna.