Těhotná Partyšová zpívala mezi striptérkami

"Nikdy jsem na Playboy party nebyla, a protože jim slibuju zazpívat už od prvního večírku, tak jsem je nechtěla zklamat," vysvětluje Gábina, která je sice v pátém měsíci, ale zatím nemá problém dostát svým závazkům ve zpívání a moderování. "Do konce pátého ještě něco udělám a pak už si jen budu hladit břicho," směje se. Termín porodu má na prvního ledna, tak žertuje, že dítě pojmenuje Silvestr. Zatím neví, co čeká, ale jasné jméno má už pro holčičku.

"Vybrali jsme Anna, u kluka jsme právě ve fázi, kdy se nám líbí Kristián. Budu se ale muset napřed zeptat nějakého Kristiána, jak mu říkali, když byl malej, aby mu to jméno moc nekomolili." A co by tedy manželé Koktovi přivítali na světě raději? "Pepa má už dva kluky a jednu holku, tak by měl asi raději dceru, a mně je to jedno. Určitě chci dvě děti, tak klidně první dceru, pak syna. Důležité je hlavně to, aby miminko bylo zdravé," zdůrazňuje.

Playboy zdobí blonďatá dvojčata

Gábina, která se odhalila v loňském červencovém čísle Playboye (- více zde), se na party zhostila i role spolukmotry zářijové titulní strany tohoto pánského časopisu. Na ní tentokrát září opět česká krása a dokonce v dvojnásobné podobě. Blonďatá dvojčata Jarka a Dáša touto sexy fotosesion oslavila své třicáté narozeniny.

Iniciátorkou byla rozvernější Dáša, která dělá modeling od patnácti let a posledních osm let i glamour akty. Ale focení pro Playboy považuje za maximum v erotickém pózování, jaké je ochotna podstoupit. Se sestrou to ovšem měla složitější. "Musela jsem ji napřed trochu ovínit, abych ji přesvědčila, ale důvěřuje mi, jsme spolu hodně propojené, tak nakonec svolila," přiznává Dáša.

Miss se nesvlékne

Bývalá Miss Jana Doleželová si sice Playboy party také skvěle užívala, ale sama s erotickými fotografiemi nekoketuje. "Abych k tomu svolila, záleželo by na dvou faktorech - na tom, kdo by to fotil a samozřejmě na honoráři," vysvětluje. A asi také na názoru přítele Richarda Podroužka. Momentálně Jana tíhne spíš k herectví, protože právě na jižní Moravě natáčí film s režisérem Dušanem Kleinem Svatba na bitevním poli. "Hraji v něm francouzskou dívku Claire, která se vdá za Čecha v podání Marka Šimůnka," přibližuje. "Z třiceti natáčecích dnů tu mám deset, takže je to přiměřeně vedlejší role," upřesňuje.

Žádné větší herecké ambice prý ale nemá. "Nemůžu se srovnávat s někým, kdo herectví vystudoval, je to pro mě jen takové zpestření k modelingové práci," vysvětluje Jana, která je navíc i doktorka farmacie. "Přibližně jednou týdně, když jsem v Čechách, docházím na praxi do lékárny. Modeling nemůžu dělat věčně, tak se snažím s farmacií udržet kontakt, abych úplně nezakrněla a udržela si pootevřená zadní vrátka."