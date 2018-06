Těhotná Partyšová prozradila: Nesměla jsem přijít do jiného stavu

"Před rokem jsem podstoupila operaci děložního čípku, měla jsem předrakovinovou fázi a hrozilo onemocnění. Naštěstí to zjistili včas, ale pak jsem právě nesměla přijít do jiného stavu, protože mi operací dost klesla imunita," vysvětlila iDNES.cz Gábina. "Ale po bylinkových čajích od mého "pana čajíčkáře" mi zase brzy stoupla." Jen co jí v únoru po testech řekli, že už je všechno v pořádku a miminku se nemusí bránit, koncem měsíce to hned vyšlo.

Těhotenství snáší zatím dobře, i když má své "jiné stavy". "Mám pořád žaludek na vodě, takže musím každý dvě hodiny něco jíst. A přestalo mě bavit kouření a pití. Byli jsme se známými, kteří pili a kouřili v Itálii na golfu, tak jsem měla ještě tak tři čtyři dny chuť, ale nezapálila jsem si. Ale říkala jsem si, jaký to bude celé těhotenství utrpení. Pak jsem se ale jeden den probudila a začalo mi to strašně smrdět. Skleničku vína denně mi dokonce doporučili doktoři, prý je zdravá, ale vůbec na něj nemám chuť."

Vědeckofantastické těhotenství

Termín porodu má Gábina přesně na Nový rok. "Tak to možná bude Silvestr," směje se. Na pohlaví jí vůbec nezáleží, ale manžel Josef Kokta má zřejmě vybráno: "Když vstávám, říká mi: Tak jak jste se vyspaly, moje holky," prozrazuje Gábina. Své těhotenství mu oznámila po ránu na zahradě, kde Pepa vždy pokuřuje a popíjí kafe, hned jak zjistila pozitivní test. "Objal mě a řekl, že je to vědeckofantastický, a druhý den mi koupil krásný růže."

Sama si právě nadělila nové CD Gabriela 2007. Dělala na něm celé tři roky a nijak na něj nespěchala. "Cédéčka se stejně vůbec neprodávaj, takže jsem si ho udělala hlavně pro radost, ale budu ráda překvapená, když se o něj budou zajímat i lidi." Svědčí o tom i fakt, že veškerý výtěžek věnuje na výzkum a léčbu rakoviny děložního čípku. Písnička Heart Breakers už ale okupuje rádiové hitparády, takže bez úspěchu rozhodně nezůstane. "Je od Petra Roškaňuka ze Žlutýho psa a zpívaná v angličtině, tak možná ani nikdo neví, že to vlastně zpívám já," směje se Gábina.

Těhotenství jí naštěstí nenarušilo žádné pracovní plány, tak si ho může v klidu užívat. Do října má nasmlouvané moderování a zpívání na akcích a to by měla zvládnout i s rostoucím bříškem. Dlouho slibovaný televizní pořad na způsob Prásku není prý pořád aktuální, tak si může dovolit i nějakou dovolenou. "Koncem srpna se chceme s Pepou vrátit na týden do Cannes, kde jsme se vlastně brali, ale jinak chceme být v létě tady. Když mi bude dobře, tak na podzim možná pojedeme ještě do Dubaje nebo někam dál k moři, abychom si užili ještě před porodem," uzavírá.