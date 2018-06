Co s tím budeš dělat? ptala se těhotná Absolonová ženatého přítele

„Měla jsem hrozné nevolnosti. Kdybych to měla k něčemu přirovnat, tak furt jsem měla teplotu 37,5 jako na začátku chřipky s hnusnou kocovinou. Bohužel to trvalo dva měsíce a předtím jsem žádný velký mejdan neměla. Musím říct, že jsem byla unavená z té permanentní bolesti,“ řekla Absolonová s tím, že do konce třetího měsíce nevolnosti přešly.

Zpěvačka přiznala, že zatímco ji těhotenství poněkud překvapilo, její přítel Tomáš Horna, který je ještě stále ženatý, byl nadšený.

„Přestože by to mohlo vypadat, že radostí do stropu budu skákat spíš já, vzhledem k věku a tak, moje první reakce nebyla úplně pozitivní. Nevím, jestli to byly hormony, ale po zjištění, že čekáme miminko, jsem mu řekla: Jsem zvědavá, co s tím budeš dělat! To jásání přišlo až později. Na ten fakt jsem si musela zvykat, přestože jsem se na to celý život těšila. Ta Tomášova reakce byla rovnou pozitivní a jeho podpora je neuvěřitelná. On se mnou chodí na všechny ultrazvuky, od začátku to prožívá,“ prohlásila zpěvačka.

Přírůstku do rodiny se nejprve trochu i bála. „Možná je to proto, že je to moje opravdu úplně první těhotenství, měla jsem najednou pocit, že bude konec všeho. Ale teď se hrozně těším na ten konec všeho a začátek něčeho jiného.“

Na mateřské dovolené ještě úplně není. Dohrává některá divadelní představení a pak ji čeká ještě koncert s Karlem Gottem.

„Říkám si, že Karel je báječný člověk, protože má rád ženy i zvířata. I hrochy, protože já už budu jako hroch. Břicho mám abnormálně veliké. Možná je to tím, že moje tělo čekalo přechod a přichází porod. Jinak si to neumím vysvětlit. Přibírám, ne že bych se přežírala, ale musím jíst pořád. Jinak je mi blbě,“ řekla nastávající maminka.