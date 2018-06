Těhotná miss Lucie Váchová čeká chlapečka, zatím mu říká Neptun

"Od čtvrtého měsíce těhotenství se už cítím dobře, v ničem se moc neomezuji a stále pracuji, tak jsem ráda, že všechno vychází, jak jsem si přála. Dokonce vyšlo i to, abych dostudovala, až poté otěhotněla. Povedlo se to týden před posledními státnicemi, tak nezbylo nic jiného, než školu dodělat," řekla iDNES.cz Lucie Váchová.

Lucie Váchová v sedmém měsíci těhotenství

Pohlaví miminka si s manželem, jachtařem Davidem Křížkem nechali říct předem. Jak sama říká, v tomto směru nemá překvapení ráda. "Pokud se pan doktor nemýlí, měl by se nám narodit chlapeček. Pracovně jsme mu dali jméno Neptun. Vymyslel to manžel v hospodě. Mezi skutečnými jmény máme několik favoritů, ale zatím nemáme úplně jasno a moc o nich nemluvíme, aby se nám neoposlouchala," směje se někdejší nejkrásnější dívka České republiky, jež několik let byla i spolupracovnicí redakce Revue iDNES.cz.

Hmotnost Lucie Váchové se i navzdory sedmému měsíci těhotenství chová poměrně ukázněně. Zatím přibrala pouze pět kilogramů. "Zezadu by nikdo ani nepoznal, že jsem v jiném stavu. Narostla mi jen prsa a bříško, což je fajn. Tuhle jsem si zkoušela maminčino oblečení, které nosila po porodu, a protože jsem jedny kalhoty ani nedopnula, tak je pravděpodobné, že byla štíhlá i po mém narození, což je dobré znamení, že genetika funguje stejně i u mě."

Lucie omezila snad jen náročnější sporty jako lezení po horolezecké stěně, naopak si doma cvičí pilates a jógu a víc než autem se snaží přepravovat po svých. Modeling už opustila úplně, u poslance Ivana Fuksy bude působit do konce března, poté si naordinuje měsíc pauzy pro sebe, aby se na porod připravila v klidu a v pohodě.

Lucie Váchová s manželem Davidem Křížkem

Jediné přání, které ještě visí ve vzduchu, je, aby na sále byl v den D i její muž, který často cestuje po světě a hrozí, že by na závody mohl odjet právě v termínu porodu. "Zrovna jsme o tom s manželem mluvili, že by bylo fajn, kdyby se malý narodil o něco dřív. Davida bych si u porodu moc přála. Tak uvidíme, jak to vyjde," uzavírá Lucie Váchová, která po svatbě přijala příjmení Křížková.