Ať se Gábina stará sama o sebe, vzkazuje Partyšové milenka jejího muže

Ornellu Štikovou rozčílilo, že Kokta v mediálních vyjádřeních zapírá, že by mezi nimi byl vážný vztah, a pokud by ji chtěl zpět, musel by ji prý po tom všem veřejně odprosit.

"On by si to teď měl v první řadě vyžrat u Gábiny doma, a i kdyby se chtěl vracet, tak po tom prohlášení, co udělal, bych mu teď fakt řekla ne," prohlásila Štiková v pořadu Selebrity, který televize Óčko uvede v úterý ve 21 hodin.

Osobně už se jí prý omluvil. To ale nestačí. "Jsme v kontaktu. Je mu líto toho, co řekl do médií, ale že se mi soukromě omluví, je mi na nic. To by se musel veřejně omluvit a lézt za mnou na kolenou," dodala rozhořčená dívka.

Je přesvědčená, že se Kokta o jejího potomka nakonec postará, i když prý nemá sám žádné peníze. Na jeho ženu Gábinu Partyšovou žádný ohled nebere. "Ať se Gábina stará sama o sebe," prohlásila Ornella.

Gábina Partyšová a její manžel Josef Kokta

Radost z miminka si prý ani Gábinou ani Pepou zkazit nenechá a už má vybraná i jména. "Hrozně se mi líbí jméno Alexandr podle Alexandra Velikého, to je takové ušlechtilé. A kdyby to byla holka, tak mám hrozně ráda Scarlett O´Harovou, protože to bylo silná žena, takže Scarlett," prozradila.

Josef Kokta tvrdí, že pokud se prokáže, že je dítě skutečně jeho, postará se o něj. Zároveň prohlásil, že od manželky Gábiny Partyšové a čtyřletého Kristiana neodejde. Partyšová zatím neřekla, jestli se bude chtít s nevěrným manželem rozvést.