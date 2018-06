Těhotná Menzelová utrpěla šok. Prý ji napadl reportér

"Bulvární novináři mě neustále sledují, neustále někdo narušuje moje soukromí, je to vážně hrozné. Dnes jsem opět zpozorovala auto a v něm fotografy, kteří čekali na ulovení nějakého pikantního snímku. Nevydržela jsem a šla jsem se k autu zeptat, co chtějí. Dopadlo to tak, že jsem byla fyzicky napadena. Odehrálo se to hrozně rychle a já jsem musela být hospitalizovaná v krčské nemocnici," líčí smutně Menzelová.



Tady se podle svých slov podrobuje několika vyšetřením, například screaning testu. Povrchové zranění prý nemá, jen se bojí o miminko. "Jsem v šestém měsíci těhotenství a v důsledku utrpěného šoku a stresu se bojím o svoje dítě," obává se Menzelová.



Už teď je ale pevně rozhodnutá, že podá trestní oznámení. "Mám toho dost, už jsem věc předala právníkům," uzavírá rozhořčeně.

Blesk útok popřel

K incidentu se vyjádřilo i vedení Blesku, které popírá, že by fotograf Menzelovou napadl. "Když je chtěli reportéři vyfotografovat ze svého vozu, Olga Menzelová se jim pokusila otevřeným okénkem sebrat klíčky ze zapalování. Posléze se přidal i Jaroslav Brabec, který našemu kameramanovi poškodil kameru. K incidentu byla přivolaná policejní hlídka a záchranka. Nyní účastníci incidentu podávají vysvětlení na policejní stanici," uvedl zástupce šéfredaktora Roman Schuster.