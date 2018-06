Těhotná Maurerová miluje psy, Mašlíková zase kšíry

"Majitelka Lenka je moje nejlepší kamarádka, která dřív dělala do oblečení a teď, když zjistila, že máme hrozně moc zvířátek, tak začala dělat do obojků, pelíšků a hraček pro pejsky a pro domácí mazlíčky," řekla při zahájení prodeje Míša.



Míši Maurerová a Badinková na otevření obchodu pro zvířecí mazlíčky

Zanedlouho ji však kromě starostí o dva psy budou zaměstnávat i miminka. V únoru přivede na svět své dvě ratolesti a věří, že se právě pejsci s nimi rychle sžijí.

"Já si myslím, že pejskové jsou součástí naší rodiny a ta miminka se stanou součástí jejich smečky. Myslím, že mi budou i ku pomoci, protože jak jsou dvě, tak nebudou tolik žárlit, ale budou spíš hlídat."

Psí rodinka se nedávno rozrostla zpěvačce Heleně Zeťové. K russell teriérovi Samovi, kterého si ze vztahu s Darou Rolins do vztahu s Helenou přivedl Jarda Bednář, přibyli další dva.



Na otevření obchodu pro zvířecí mazlíčky dorazila Helena Zeťová se Samíkem

"To je Samík. Tedy druhej Samík. Jarda byl pro Kačenku, ještě jednu teriérku, a já jsem si tam vybrala tohohle prcka. Ale pojmenovali jsme je stejně, protože když zařveme Same, tak stejně přijdou všichni," řekla na vysvětlenou Helena.

Otevření obchodu poctila celá řada známých tváří s jejich pejsky a hned si taky na místě pro ně vybraly dárek. "Jsou tu hrozně hezký barvy, takže mi bylo líto to nevzít," prozradil po koupi věciček pro psy Ondra Brzobohatý.



Ondřej Brzobohatý se svým mazlíčkem

"Fanča má odsud všechny obojky a vodítka, protože jsou bezvadný, nerozkousatelný, polohovatelný a ještě slušivý a pestrý, takže toho psa pak můžete najít, když se někde s tímhle svým zabarvením zaběhne," přiznala Míša Maurerová.



Hanka Mašlíková vybrala pro Piccola hračku a kšíry

"Tak my máme plyšáka. Piccolo má rád obrovský, který skoro neutáhne. A taky oranžový kšíry. On jak je černej, tak se mi na něm ta oranžová barva hrozně líbí. Takže jsem ji vybrala já. On teda neštěkal, tak doufám, že se mu taky líbí," dodala na závěr akce Hanka Mašlíková.