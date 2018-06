Těhotná Mariah Carey se zřejmě prořekla, že čeká dvojčata

Mariah Carey zavítala na rozhovor do rozhlasové stanice Disney, kde si s moderátorem povídala nejen o rodině, ale i svém novém albu Merry Christmas II You. Nahrávala ho již v létě a písničky údajně zpívala i svému bříšku.

"Já jen doufám, že nakonec to nedopadne tak, že budou Vánoce nesnášet," promluvila zpěvačka v množném čísle a nepřímo uvedla, že čeká dvojčata.

Na Mariah Carey se v tu chvíli spustila lavina dotazů, jestli skutečně přivede na svět více než jedno dítě. Konkrétní být nechtěla, její mluvčí navíc odmítl potvrdit či vyvrátit, zda množné číslo v její odpovědi skutečně znamená, že čeká minimálně dvojčata.

Mariah Carey a Nick Cannon

Zpěvačka je na vypouštění informací ze soukromí velmi opatrná. Po týdnech spekulací až před pár dny poprvé potvrdila, že je těhotná a že svému muži Nicku Cannonovi porodí už na jaře prvního potomka.

"Ano, čekáme miminko. Je to pravda. Bylo to těžké, protože jsme se to pokoušeli udržet v tajnosti, a to nebylo snadné. Čekáme to na jaře," svěřila koncem října Mariah Carey Billymu Bushovi v pořadu Today Show.