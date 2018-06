Vévodkyně Kate zůstává v nemocnici, trpí vážnou těhotenskou nevolností

Třicetiletá vévodkyně Catherine trpí hyperemesis gravidarum, tedy nadměrným zvracením těhotných, které se projevuje zhruba do čtvrtého měsíce a může způsobovat dehydrataci.

Podle deníku The Daily Telegraph zažívají tyto stavy především ženy čekající dvojčata, takže britská média začala spekulovat i o tom, zda princ William nebude mít rovnou dva potomky.

Hlavně stav vévodkyně vyvolává obavy, aby nepotratila.

Královská rodina ale vydala prohlášení, že matka ani dítě nejsou v ohrožení a manželka prince Williama potřebuje hlavně odpočinek, kterého se jí v nemocnici dostane.

VIDEO: Princ William opouští nemocnici, kde leží těhotná Kate

Má v ní setrvat ještě pár dní. Už od pondělka ji navštěvují příbuzní a princ William strávil v pondělí u jejího lůžka mnoho hodin a v úterý ji byl navštívit znovu.

"Její stav je stejný jako včera. V nemocnici zůstane ještě několik dní. Potřebuje odpočinek," uvedla v úterý princova kancelář pro server mailonline.co.uk.

Krátce před hospitalizací se přitom těhotná Kate ještě proháněla po hřišti univerzity v St. Andrews, kde s dětmi hrála pozemní hokej.

VIDEO: Vévodkyně Kate si zahrála pozemní hokej

Právě kvůli zdravotnímu stavu těhotné Kate museli manželé oznámit zprávu o těhotenství dřív, než měli v plánu. Původně chtěli novinku pustit do světa až na Vánoce. Podle britského tisku totiž vévodkyně ještě není ve 12. týdnu těhotenství, kdy se těhotenství obvykle oznamuje.

Jak se bude jmenovat

Ačkoli je zpráva čerstvá i pro členy královské rodiny, světové deníky už začaly spekulovat o jméně.

The Times píší, že podle sázkových kanceláří jsou pro dívku nejpravděpodobnější jména Mary, Victoria nebo Frances a pro chlapce John.

The Daily Telegraph s odvoláním na sázkovou kancelář Ladbrokes zase tvrdí, že největší šance má Elizabeth, následovaná Frances, Johnem, Charlesem a Dianou. List Daily Mirror cituje nejmenovaného královského experta, který by byl "udiven", kdyby Kate a William nepojmenovali prvorozeného potomka podle Williamovy matky Diana, pokud by to byla dívka.

I některá další tipovaná jména odkazují na blízké příbuzné - Elizabeth je královna a Williamova babička, Charles je princův otec. Podle Williamovy kanceláře dítě bude mít titul princ nebo princezna.

Právě během cesty po Dálném východě zřejmě vévoda a vévodkyně z Cambridge počali své první dítě.

Na potomka vévody a vévodkyně z Cambridge se začalo i sázet. Čeští bookmakeři vidí jako nejpravděpodobnější variantu, že se narodí kluk (více čtěte zde).

Těhotenství vyvolává v Británii mimořádný zájem vzhledem k tomu, že dítě bude zřejmě v budoucnu britským monarchou. William je totiž po otci, princi Charlesovi, druhý v pořadí na trůn. A jeho prvorozený potomek bude tedy v nástupnické linii hned za ním. Nebude již záležet na tom, zda to bude dívka nebo chlapec, protože loni bylo zrušeno tradiční pravidlo, které dávalo přednost mužským potomkům.