Těhotná manželka Ivana Trojana je ve čtvrtém měsíci pořád štíhlá

"To neprozradím," odpovídala s úsměvem Klára Trojanová na otázku, v kolikátém měsíci je. Stejně tak je prý předčasné řešit, zda se ke třem synům slavného herce a jeho ženy brzy připojí další chlapec, nebo konečně holčička.

"Možná se to dozvíme až při porodu. Nechali jsme se překvapit už u třetího syna, možná to zopakujeme a nenecháme si to opět říct předem," říká Trojanová, pro kterou je stěžejní, aby potomek přišel na svět v pořádku. "Hlavní je, aby bylo miminko zdravé," zdůraznila.

Klára Trojanová se objevila na otevření nového obchodu s dětským oblečením v nákupním centru Letňany.

Do společnosti ji i s jejím nejmladším synem Antonínem vyvedla kamarádka a herečka Michaela Badinková, která poprvé ukázala svoji šestnáctiměsíční dceru Evelínu. Ta jako by mamince z oka vypadla.

"Hodně lidí to říká, ale já myslím, že je spíš takový mix," smála se herečka, která se znovu vrací do víru pracovních povinností. "V říjnu začínám opět natáčet Ulici. Mimo hereckou branži jsem vlastně byla skoro rok a půl, tak se docela těším," dodala.

Monika Marešová, Romana Jákl Vítová, Vlaďka Erbová, Michaela Badinková a Klára Trojanová i s dětmi

Komorní maminkovskou akci si nenechaly ujít ani Monika Marešová, Romana Jákl Vítová či modelka Vlaďka Erbová, která s fotbalistou Tomášem Řepkou rovněž čeká dítě.