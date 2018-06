Těhotná Lucie Borhyová: Miminko jsme s Nikem plánovali

Lucko, v prvé řadě vám gratulujeme k miminku...

Moc děkuju.

Jak se cítíte ve čtvrtém měsíci těhotenství?

Cítím se naprosto báječně, skvěle. Musím zaklepat, že je všechno v naprostém klidu. Ranní nevolnosti naštěstí nemám.

Otcem dítěte je váš přítel Niko. Jak on to prožívá?

Den ode dne je to intenzivnější a to těšení se se stupňuje a oba se těšíme, stejně jako naše rodiny.



Lucie se seznámila s Nikem při focení kalendáře Lucie 2008 v Řecku. Na snímku kontroluje fotky Vladimíra Strosse.

A plánovali jste miminko?

Ano, miminko bylo plánované a jsme rádi, že se to takhle zdařilo. Je to pro nás velká událost.

Vzhledem k tomu, že je Niko z Řecka, nabízí se otázka, zdali nebudete rodit právě tam?

Ne, ne, budu rodit v České republice.

Jak to vidíte výhledově s Televizními novinami?

Nikdy neplánuji do budoucna, nechávám všemu volný průběh, ale nejideálnější by bylo, abych pracovala do posledního možného momentu, a chtěla bych se brzy vrátit. Je to vize, ale uvidíme, jak to dopadne.

Lucko, díky za rozhovor a ať se daří.

Děkuju.