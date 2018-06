Těhotná Linda Evangelista se svlékla pro Vogue

V rozhovoru pro módní magazín prozradila, že snila o hvězdné kariéře modelky již jako malá.

„Už ve dvanácti jsem věděla, co chci dělat. Modlila jsem se, aby se mi sen splnil. Rockovou hvězdou jsem nemohla být, protože neumím zpívat. Jsem tak šťastná, že mi to vyšlo. Myslím, že jsem vždycky věděla, jak být dobrou modelkou. Navíc jsem neměla žádný plán B, takže kdyby to nevyšlo, těžko říct, co bych dělala,“ prozradila Linda.

Světoznámá modelka čeká potomka se svým životním partnerem, známým newyorským architektem, letos na podzim. Poprvé byla těhotná v roce 1999, kdy porodila mrtvé dítě.