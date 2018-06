Těhotná Lenertová už nakupuje dárky

Ačkoliv jsou Vánoce až za šest neděl a Nicol vždycky kupovala dárky na poslední chvíli, letos se rozhodla, že začne už s předstihem.

"Přece jen už mám výrazné bříško a nechci, aby do něj někdo tlačenici bouchnul. Tak jsem se letos rozhodla začít s nákupy dřív a už jsem pro přítele pod stromeček proti svému zvyku přece jen něco pořídila," přiznala. Co pro přítele, jednatřicetiletého podnikatele Jaroslava Kaláta vybrala, neprozradila.



Nad tím, co komu dá, Nicol vždycky dlouho přemýšlí, důkladně sonduje, co by si dotyčný přál, nebo co by se mu líbilo. Má ráda takové dárky, které si někdo sám nechce koupit třeba proto, že nechce vyhazovat zbytečně peníze.

"Já ale obdarovávám i dostávám dárky běžně po celý rok, tak nekladu zvlášť velký důraz na to, aby právě ten vánoční dárek byl nějak zvlášť veliký a nejdůležitější. Mě pod stromečkem potěší něco symbolického, třeba roztomilá zbytečnost. Důležité je, že byla darovaná z lásky," usmívá se Nicol Lenertová.