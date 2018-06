Těhotná Kynychová: vpravo mám Sofii, vlevo Alexandru

O víkendu například točila s několika budoucími maminkami těhotenskou kazetu. "Když to dovolí zdravotní stav maminek, je správně pojaté aktivní těhotenství to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. A nejen proto, abychom po porodu nebyly jako koule. Cvičit se dá až do konce, i když s tím možná několik lékařů nebude souhlasit. I když teď jsem míň ohebnější a všechno jde hůř, protože mám v břiše dvě miminka a je mě daleko víc, než když jsem čekala syna a točili jsme první kazetu Aerobic nejen pro těhulky," říká Kynychová.

Až svá dvojčata - holčičky - na konci ledna porodí, natočí ještě poporodní kazetu. A protože při cvičení nemůže moc povídat, chystá se k tomu napsat knížku, kde poradí kromě vhodných cviků i správný jídelníček. To všechno ale až na jaře.

Na mateřskou jde manžel

Do té doby se bude spolu s manželem Jindrou věnovat svým novým přírůstkům. Už pro ně má dokonce jména. "Vpravo mám Sofii a vlevo Alexandru. Manžel vymyslel Sofii, já dala Alexandru. Syna Filipa jsme do toho mluvit nenechali, nechal se ale stejně naočkovat od naší paní sousedky a prohlásil, že se mu ta jména nelíbí. Prozradil se ale v momentě, kdy řekl, že teta Šárková by chtěla Elišku."

V nečinnosti ale známá cvičitelka dlouho nevydrží. Dál bude docházet do fitness centra, dál bude předcvičovat, i když plánuje volnější režim. To důležité - mateřskou dovolenou, za ni stejně jako při prvním dítěti obstará manžel Jindra. "Vzal to na sebe a já jsem hrozně ráda. Chci ve fitku dodržet hodiny, které mám, i když ne v takové míře, v jakém je cvičím běžně. Budu chodit ráno a večer, abych od holek byla pryč jen hodinu a půl, nebo pojedeme do fitka všichni, abych je stihla nakojit. Osobní tréninky ale budu rušit, chci si děti přece jen užít."