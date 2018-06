Těhotná Kubelková: Splnilo se mi to, co jsem si potají přála

Že by si jako většina rodičů přála páreček, a pod srdcem tedy nosila chlapečka? Nebo si vždy přála dvě holčičky? Odpověď na otázku zná kromě ní jen její rodina. Čtyřletá Natálka se již prý smířila s tím, že se nenarodí oboje, holka i kluk, a také se těší na sourozence, kterého jí máma za pár dní přinese domů.

Prozatím se těší kočárkem Brio, který si herečka, moderátorka a modelka již vybrala. "Oceňuji praktické kočárky a tím tento multifunkční rozhodně je. Má všechno, co potřebuji, všechno je nastavovatelné, vyměnitelné. Je zase o něco modernější než ten, který jsem měla před čtyřmi lety pro Natálku," říká Kubelková.

Krásná maminka se cítí stále velmi dobře, přibrala pouhých deset kilogramů, stejně jako při prvním těhotenství, a funguje naplno jak v seriálu, tak v pořadu Sama doma. Jen moderování akcí odbourala, loni už musela odmítat nabídky na ty lednové a únorové.

"Dělám věci, které nejsou moc náročné. Seriál je z nich možná nejmíň náročný, jsou to totiž třeba jen dva natáčecí dny v měsíci. Jsem ráda, že můžu fungovat a jsem zdravá, nejsem typ, co by si doma lehnul na postel a čekal na porod. Ani by to nešlo, mám dceru. A jsem naprosto v klidu, nijak se nenervuju. Vím, co mě čeká," uzavírá s úsměvem Kubelková.