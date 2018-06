Těhotná Kristelová zůstala viset v Egyptě, svatba byla ohrožena

"V hotelovém resortu nás připravovali na to, že svatbu budeme muset přesunout a přiznám se, že to pro mě speciálně byla obrovská rána. Neuměla jsem si představit, jak posíláme telegramy sto dvaceti lidem, že se svatba odkládá ve jménu vulkanicého prachu," říká teď už s úsměvem Kristelová. Do Prahy naštěstí odletěla prvním pokusným letem v pondělí v noci, v momentě, kdy otevřeli vzdušný prostor a může se v klidu připravovat na svůj velký den.

Předsvatební dovolená byla jistou odměnou za pětiměsíční maraton kolem zařizování svatby, spoustu probdělých nocí a stresu. "Všichni, včetně nejlepších přátel, jsme na ní makali pět měsíců a přáli jsme si, aby to byl nejhezčí den v životě. Dostali jsme se díky naší aktivitě do předstihu, a tak jsme se rozhodli odjet někam do tepla, což byla jediná podmínka. V dubnu ještě není v Evropě takové teplo a do větší exotiky mě pan doktor nedoporučil letět, tak vyhrála Makadi Bay v Egyptě, kde se nám už jednou moc líbilo," říká budoucí nevěsta.

Přípravy na svatbu momentálně samozřejmě vrcholí. Očekává se velká oslava pro novomanžele a jejich přátele. Přestože je již všechno nachystané, hlavní aktérka se nedokáže ubránit nervozitě.

"Denně se budím hrůzou, že družičkám nejsou šaty, nebo Martinovi sako," směje se. "Šaty jsou ale vyzkoušené, to nejlepší jídlo vybrané, církevní škola skončená a já si beru toho nejlepšího chlapa na světě."

Svatba se bude konat v golfovém klánovickém resortu, kde se o svatebčany postarají se vší parádou a luxusem manželé Vokounovi. Nevěsta oblékne šaty od kamarádky, vizážistky Veroniky Vandasové, která si splnila sen a zařídila si svatební salon. Budou těhotenské, krajkové, ale ženich je uvidí až v sobotu těsně před obřadem.