Těhotná Kristelová v tropických dnech trpí, přesto ještě pracuje

"Ta vedra mi nedělají dobře, trpím. Sedím zrovna na balkoně a sotva dýchám," přiznává Kateřina. V Praze se zdržuje hlavně proto, že ji právě dnes čeká poslední velká kontrola před porodem.

"Jsem trochu nervózní, ale snad bude všechno v pořádku. Zatím od pana doktora víme, že má naše holčička nadváhu. Vzhledem k tomu, že Martin měl při narození čtyři kila sedmdesát, není se čemu divit. Jsem jen zvědavá, jak si s takovou váhou při porodu poradím," obává se nastávající maminka.

Před horky na pár dní ujela do slovenských Tater, kde jí bylo v sedmnácti stupních naprosto skvěle.

Teď se ale bez ohledu na počasí pustí znovu do práce. Čeká ji moderování a dokončuje zařizování bytu. "Naposledy moderuji akci 22. července, pak budu fotit katalog hraček s firmou, se kterou jsem spojila svoji tvář a tím s prací prozatím skončím. Pak už nafotíme jen nějaké soukromé fotky s Martinem pro naši potřebu a budu čekat na porod. Termín mám začátkem září," uvedla Kristelová.

Na konci týdne už z velkoměsta zmizí do přírody, stěhuje se totiž do svého druhého bydliště na Hluboké. Jejímu manželovi, hokejistovi Martinovi Tůmovi, totiž začíná příprava na ledě. Kvůli angažmá na jihu Čech má pár pro miminko zařízené dvě domácnosti. "Všechno máme dvojmo včetně postýlek, vaniček a podobně. Je to docela náročné," uznává Kristelová.

Ještě před odjezdem stihla uspořádat po vzoru amerických zvyklostí takzvaný babyshower. Při něm se těhotné ženy loučí s bezdětným stavem ve společnosti svých kamarádek a přátel.

"Dostala jsem spoustu dárků pro holčičku, cukrkandlový pink dort od mého stylisty Jana Pokorného a vizážistky Veroniky Vandasové, hrací dečku a originální dort, který se skládal z plenek a drobností pro miminko od zástupce firmy hraček a dokonce i postýlku od kamarádek Vlastičky a Katky," vypočítává budoucí maminka.