Těhotná Kristelová se vrátila ze svatební cesty, teď nafotí kalendář

Fotit by se mělo v jednom z červnových týdnů na zámku Mcely a budoucí maminka se zrovna na tuhle práci moc těší, bude mít totiž na své těhotenství tu nejhezčí památku. Pak už slibuje v pracovním tempu definitivně zvolnit.

"Slibuju to dlouho sobě i manželovi. Teď ještě zvažuji skvělou nabídku stát se tváří úžasného sortimentu pro děti, v řešení je i televizní projekt, který by se mi po porodu opravdu líbil. Stejně jsem ale rozhodnutá věnovat se pár měsíců čistě rodině, protože je to něco, co mi neskutečně dává. Zkrátka, chvíli budu hokejová manželka, než začnu zase zlobit," říká se smíchem Kateřina.

Kateřina Kristelová už kočárek vybrala

Na rodinný život a příchod miminka se v tuto chvíli chystají dvě domácnosti. Přestavěný je nový byt v Praze a zařizovat se bude domek na Hluboké, který pořídil budoucí otec, hokejista Martin Tůma. Hraje totiž za České Budějovice a tak potřebuje mít zázemí hlavně na jihu Čech.

"Z baráčku je nádherný výhled na zámek a všude okolo jsou lesy a rybníky a navíc domy ostatních hráčů, tak budeme v dobré společnosti. Cesty kočárkem krásnou jihočeskou přírodou si taky užiju víc než v Praze. Pendlovat mezi Prahou a Hlubokou budu asi pořád, taky proto jsme vybrali pro naše miminko kočárek jednoduchý na složení a na cestování. Mimochodem jsme kvůli němu málem nestihli letadlo do Paříže, na naši svatební cestu. Nějak jsme se v obchodě zapomněli a jízda na letiště pak byla jak na okruhu Formule 1," líčí moderátorka.

Kateřina Kristelová a Martin Tůma v Paříži

Paříž si s manželem ale náramně užili. Kateřina v ní nebyla poprvé, ale stejně jí památky a krása francouzského hlavního města zase dostaly. Martin Tůma byl nadšený ještě víc, pro něj to byla první návštěva. Nenechali si samozřejmě ujít Sacreceur, Eiffelovku, Louvre a ani Moulin Rouge, kde jsme byli nadšení programem a večeří o deseti chodech.

"Jsem ráda, že jsme si naši svatební cestu vybrali a uskutečnili ji ještě před porodem. Navíc jsme ji měli díky jistému programu levnější o to, co jsme projedli někdy před půl rokem v pražské restauraci. Hodně lidí se mi divilo, že podnikám takovéhle cesty v sedmém měsíci a že vůbec cestuji, předtím jsme třeba byli na dovolené v Egyptě, ale já se prostě cítím skvěle. Myslím, že těhotenství je jen o tom, jak si to psychicky zpracujete a jestli si z toho uděláte diagnozu," uzavírá Kristelová-Tůmová.