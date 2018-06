Těhotná Králová: strach a panika tři měsíce před porodem

"Jak se porod blíží, jde na mě trochu panika a začínám mít strach. Nebudu si hrát na hrdinku už proto, že první porod byl komplikovaný, trval dvacet hodin. Nikdy nevíte, jak to bude probíhat a co se může stát. Nemám navíc ráda nemocniční prostředí, takže mi to všechno pomalu ale jistě dochází," líčí půvabná maminka.

Prostředí porodnice v Podolí, kde bude tentokrát rodit, ji ale svým způsobem uklidňuje. A především její porodník. "Doktor Velebil je úžasný, jsem z něj po každé návštěvě naprosto nadšená. Poprvé jsem rodila u Apolináře, kde byl také bezvadný doktor Hájek, jen souhrou náhod v porodnici zrovna malovali a já byla oddělena od ostatních rodiček jen plentou. Jak jsem tam ležela dlouho, slyšela jsem toho opravdu hodně a nedělalo to moc dobře mým nervům. Teď chci mít své zázemí a být sama s manželem, porodníkem a sestrou, abych si to mohla prožít alespoň v klidu."

Lucie doufá, že si také užije konečně epidurál, který napoprvé díky dlouhému porodu přestal v tom nejlepším fungovat. Na syna Richarda se už těší celá rodina včetně dvouletého Roberta. Ten si s miminkem v bříšku už povídá a nemluví o něm jinak než jako o "našem Ríšánkovi". "Malý má od začátku brášku, všechno se mu snažím vysvětlit a na malého ho připravit. Zatím to chápe, tak uvidím, až ho přinesu domů, jestli nezačne žárlit."

Půvabná tmavovláska, která zatím přibrala osm kilo a bříško není v černém oblečení téměř vidět, se na příchod svého druhého dítěte připravuje i změnou vizáže. "Od začátku těhotenství zkracuju vlasy, je to pohodlné a je to také jistá životní změna. Ale myslím si, že až porodím, tak si zase nechám vlasy narůst. Tentokrát je těhotenství mimochodem úplně jiné, lépe ho snáším a ani tolik nepřibírám. Poprvé jsem měla navrch třiadvacet kilo," říká Kaufman-Králová.

S novým účesem je spokojený i její manžel Zdeněk Kaufman a to přesto, že změny nesnáší. Na rozdíl od změn stavu. "Jsem strašně šťastný, že budu podruhé tatínkem a že se moje dítě bude jmenovat zase od písmene ´R´ a že to bude chlapeček. Určitě budeme mít ještě třetí dítě, já do toho jdu teda hned potom," nechal se slyšet Kaufman. A jeho žena neodporovala...