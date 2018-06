Těhotná Králová: Nečeká mě porod malého miminka

Bývalé missce a modelce lékaři diagnostikovali v těhotenství cukrovku, díky které chodí na pravidelné kontroly a odběry krve. Pod kontrolou je proto i miminko, který už má jméno Richard a kterému se třeba právě podle velikosti daří v maminčině lůně výborně. Ta se sice cítí také dobře, ale po prvním těžkém porodu, kdy přišel na svět dnes dvouapůlletý syn Robert, se toho druhého pochopitelně obává.

"Mám strach, to přiznávám. Bojím se, aby se nic nestalo i proto, že už mám doma dítě. Probírali jsme nedávno s panem doktorem plánované císařské řezy, ale to bych nechtěla. Budu chtít jen epidurál, abych tolik netrpěla. Protože ale rodím opravdu už naposledy a víc dětí neplánuji, říkám si, že když jsem první porod zvládla, musím zvládnout i ten druhý," míní půvabná maminka.

Kvůli druhému synovi, který se narodí za měsíc, se také dala ostříhat, teď si ale vlasy znovu nechá narůst. "Při prvním těhotenství mi hrozně padaly vlasy. Když jsem zjistila, že jsem podruhé těhotná, tak jsem se nechala ostříhat, ale s jejich vypadáváním jsem neměla problém. Naopak se mi zhoršila pleť, kterou jsem při Robíčkovi měla krásnou," konstatuje Kaufman Králová.

Ví, že hormony neovlivní, co ale může ovlivnit, je délka vlasů. S tou plánuje udělat rozhodně změnu. Praktičtější je prý kvůli dětem stáhnout vlasy rychle do culíku a jít. S krátkými vlasy je ale zatím také spokojená, vyfoukání je rychlé. Poznala to i při oslavě prvních narozenin jistého karlovarského kadeřnictví, kde jí sáhl do vlasů Jean-Marie Paquier, odborník přímo z Francie a během chvilky jí vytvořil na hlavě dokonalý účes.

Do sídla kadeřnického salonu v Grand Hotelu Pupp dorazila také Andrea Verešová, která tráví na karlovarském filmovém festivalu s rodinou celý týden.

Kaufman Králová si užívá dny ve Varech bez synka. "Robík je na prázdninách u babičky a dědy a já se kromě kultury věnuju hlavně spánku, který potřebuju načerpat do zásoby. Večer brzo zalehnu a spím skoro do jedenácti. A pokud jde o festivalové filmy, nejsem příliš naladěna na složité psychologické příběhy. Těším se třeba na komedii Líbáš jako Bůh," uzavírá Kaufman Králová.