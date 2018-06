Těhotná Krainová se na večírku ukázala v odvážných minišatech

O šaty na slavnostní večer se postaral modelčin stylista Filip Vaněk. Do poslední chvíle ale řešil, co své kamarádce vlastně oblékne. Jedny šaty totiž musel odepsat v okamžiku, kdy na Simoně při sednutí do taxíku doslova praskly. "Síma má pořád velikost 36, obvod hrudníku se jí ale nebezpečně zvětšuje a to byl asi taky důvod toho, proč se jí rozletěl zip ve chvíli, kdy si v šatech, které jí jinak nádherně padly, sedla. Musel jsem tedy volit náhradní variantu," líčí Vaněk.

Původně se chtěl porozhlédnout po obchodech v lázeňském městě, nakonec ale vsadil na jistotu a nechal přivézt z Prahy šaty. "Chtěl jsem a budu chtít, aby se Simča cítila maximálně komfortně v tom krásném stavu, ve kterém je a tak jsem si vzpomněl na černé ultra mini šaty. Jsou sice sexy, ale rafinované a bříško šikovně zakrývají. Nechci, aby se teď, kdy ho má ještě malé, ukazovalo. Na to je čas. A až přijde, budu Simonu oblékat do přiléhavých věcí, které ho zdůrazní," řekl Vaněk.

Těhotenské chutě? Nanuky, spořádá jich i šestnáct denně

Modelka vplula do hotelu Pupp nejen v sexy šatech, ale navíc na jehlách. "Boty na podpatku asi brzo odložím, dneska už mě Karel musel chvíli poponést do hotelu, jak mě bolely při procházce na kolonádě nohy," přiznala Krainová. Na jedné straně si libuje, že ji netrápí nevolnosti, na druhé si stěžuje na momentální teplé počasí, které jí nedělá dobře, na nálady a chutě.

"Karel i Filip mi tvrdí, že náladami netrpím, já si ale myslím, že jsem nesnesitelná, někdy vadím i sama sobě. Strašnou chuť pak mám na české nanuky, spořádám jich denně i šestnáct a nakupujeme je ve velkém. Zatím jsem sice přibrala dvě a půl kila, ale díky téhle neřesti a tomu, jaký mám pořád hlad, to bude asi rychle nabírat na obrátkách. I ve Varech jsem si dopřávala různé dobroty. Byli jsme třeba na sladkých knedlících nebo na pizze," vypočítala modelka.

Pro jejího prvorozeného syna, který se má narodit kolem Vánoc, má už teď připravenou výbavičku, bohužel v růžové barvě. "Vypadalo to na holčičku, tak teď nevím, co s tou spoustou věcí budu dělat. Já jsem si dcerku i přála, ale bude to kluk. Musím se zkrátka smířit s tím, že nebudu mít panenku, ale nějakého správného uličníka," říká Krainová. Po holčičce pár toužil i proto, že syna už Vágner už má tříletého syna z prvního manželství.

V Puppu se Krainová potkala mimo jiné i s americkým hercem Adrianem Grenierem známém z filmu Ďábel nosí Pradu. A protože se doslechla, že ten den slavil čtyřiatřicáté narozeniny, ze slušnosti mu k nim popřála. Řeč se samozřejmě stočila i na módu, která je také ústředním motivem známého filmu.