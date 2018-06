Těhotná Krainová: nejdřív utěšovala Rolins, pak obdivovala Yemiho

"Už se toho cestování asi vzdám, neměla bych létat. Ještě uvidím, jestli za sestrou nakonec poletíme později, nebo vyrazíme někam jinam. Nedělala mi dobře ani ta vedra, která tady teď panovala a ochlazení si vysloveně užívám. Představa, že za teplem pojedu, mě momentálně nijak neláká," říká Krainová.

Fakt, že neodletěla za hranice, ocenila její kamarádka Dara Rolins i tanečník Yemi A. D. Simona totiž Daru v pátek spolu s přítelem Karlem vyzvedla na letišti v Ruzyni, kam přiletěla z dovolené v Bulharsku a odvezla ji do svého dejvického bytu, Yemimu zase mohla o den později osobně popřát k uzavření registrovaného partnerství (viz. článek o svatbě Yemiho a jeho partnera).

"Darča na tom byla hodně špatně a byla ráda, že jsem byla chvíli s ní. Potřebuje někoho, o koho se může opřít a já tady pro ni vždycky budu," říká modelka.

S dlouholetou kamarádkou mimochodem strávila pár hodin před její schůzkou s právníkem Robertem Vladykou a byla prý ráda, že se jí povedlo ji trochu psychicky podpořit.

Druhý den zase svou přítomností podpořila Yemiho A. D., který se rozhodl uzavřít se svým přítelem Jaromírem Smetanou registrované partnerství. "Obdivuju ten krok, který kluci udělali vzhledem k naší netolerantní společnosti, ve které žijeme. Tady se netolerují ani svobodomyslné matky, jako jsem já, natož homosexuální svazky. Na ty se tady pořád lidi dívají skrz prsty a fakt, že se toho tihle dva nebojí, se cení. Přeju jim hlavně hodně lásky, i když nemůžu říct navěky, protože člověk nikdy neví, jak vztah dopadne. Jak ale oba kluky dobře znám, tak si myslím, že ten jejich vztah zrovna perspektivu má," míní Krainová.

Simona Krainová a Dara Rolins Těhotná Simona Krainová a její partner Karel Vágner

Romantická chvíle, kterou jí předvedl Yemi s Jaromírem, ji ale nijak nenavodila touhu po vdavkách. "Vůbec mě takové věci neinspirují, beru to jako velkou party dvou lidí, co se milujou. Mě to už nestrhne ke kroku, který považuju za zbytečný," uzavírá Krainová. Ta totiž vdaná jednou byla, a to za moderátora a zpěváka Bořka Slezáčka.